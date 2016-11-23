Минобороны берет на вооружение йогу

Главное военно-медицинское управление Минобороны (ГВМУ) принимает на вооружение методики восточной медицины. Для более качественного лечения больных и раненых начнут использовать методы тибетской, индийской, уйгурской, бурятской и якутской народных медицин. Для этого в каждом медицинском учреждении будут открыты специализированные кабинеты. Со следующего года подготовкой специалистов в области восточной медицины займется московский филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА). Преподаватели этого заведения пройдут курсы повышения квалификации в Пекинском университете китайской традиционной медицины.

Новые методы лечения предполагают внедрение традиционной китайской медицины, цигунотерапии, аюрведы, йоготерапии, а также практики су-джок (иглотерапия). По мнению военных специалистов, совмещение этих методик с современными принципами лечения больных и раненых позволит уменьшить объем принимаемых пациентами тяжелых лекарственных препаратов, а иногда и вовсе избежать их назначения.



— Решение о внедрении методов традиционной восточной медицины принято Главным военно-медицинским управлением Минобороны, — рассказал «Известиям» начальник московского филиала Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова полковник Вячеслав Половинка. — В московском филиале ВМА создана кафедра интегративной и восточной медицины. Там осваивают такие методы, как остеопатия, фитотерапия, су-джок. Такие практики будут внедряться во всех лечебных и реабилитационных организациях Минобороны на основе систематизированных рекомендаций, утвержденных ГВМУ. Но это не означает, что Минобороны отказывается от использования антибиотиков, операционного вмешательства и займется шаманизмом. В следующем году в ходе обучения наших специалистов в Китае мы планируем расширить наш опыт и освоить новые методы и методики.

Интегративная медицина подразумевает совмещенное использование методик восточной и западной медицины при диагностике и лечении.

— Мы изучаем опыт и тонкости восточной медицины, которые складывались тысячелетиями, и пытаемся интегрировать их в привычные методы лечения, — рассказал Вячеслав Половинка. — В помощь военным врачам разработаны уникальный электронный учебник и пособие «Избранные вопросы восточной медицины». Они дают представление об истории практик и основных приемах лечения больных в восточных медицинских школах. Наши пособия систематизируют эти знания и помогут фокусировать внимание врача на здоровье и выздоровлении, а не на болезни и ее лечении.

Традиционная восточная медицина начала распространяться в России во второй половине XIX века. Петр Бадмаев, крестник императора Александра III, успешно лечил тибетскими методами Николая II и членов его семьи. Второй всплеск интереса к подобным методикам возник в конце 50-х годов прошлого века, когда по обмену опытом с Китайской Народной Республикой несколько групп российских военных медиков прошли стажировку в Китае. Именно тогда в стране впервые появился термин «рефлексотерапия», основанный на методиках иглоукалывания и прижигания.



Руководитель клуба «Грави Йога» Жанна Усова рассказала, что в Индии и США уже достаточно давно используют йоготерапию в армии. Йога заменяет аэробные и тяжелые физические нагрузки. По словам Жанны Усовой, йога тренирует силу, выносливость, ловкость, гибкость, способствует повышению иммунитета.



— Применение йоготерапии в сочетании с традиционными медицинскими методами, такими как физиотерапия и лечебная физкультура, серьезно облегчает реабилитацию после травм, при восстановлении в постоперационный период, в постинсультный период, — рассказала «Известиям» преподаватель хатха-йоги и йоготерапии Retunsky Yoga Studio Анастасия Леонова. — Важным аспектом йоготерапевтических практик можно считать и борьбу со стрессом, с эмоциональными перегрузками, со снятием нервного и психологического напряжения. Для этого используются специальные виды дыхания, йога-нидра (йогический сон) с позитивным самопрограммированием, шавасана (осознанное расслабление), медитация.