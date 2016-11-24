«Зоология» для зверей и взрослых

В новом фильме «Зоология» Иван И. Твердовский снова поднимает вопрос о социализации людей с особенностями: на этот раз у героини вырастает хвост.

Свой дебютный фильм «Класс коррекции» 25-летний режиссер посвятил проблемам девочки-инвалида Лены Чеховой, которая искала любви и внимания, а встретила насилие и унижение. В 2014 году эту социальную драму отметили и критики, и жюри зарубежных фестивалей, а на «Кинотавре» картина получила приз за лучший дебют и премию жюри кинопрокатчиков.



«Зоология», которая тоже успела собрать ряд наград и заинтересовала зарубежных прокатчиков, базируется на тех же проблемах, хотя ее сюжет менее реалистичен и склоняется к гротеску. Героиня «Зоологии», которую играет Наталья Павленкова, работает в зоопарке и общается с животными чаще, чем с коллегами, — у них тот еще террариум. Именно они, а не хвостатая героиня, вызывают отвращение: оператор нарочито смакует лица жующих и смеющихся Наташиных коллег в сверхкрупных планах.

Если в «Классе коррекции» герой-инвалид боролся с образовательной системой, то в «Зоологии» камни летят в огород системы здравоохранения. Те же печальные голубые коридоры и лестницы, по которым камера провожает блуждающую героиню, — только в здании больницы. У врачей на всё один ответ — сделайте снимочек, там видно будет. Видно становится рентгенологу (Дмитрий Грошев) — единственному, кто смог разглядеть в серой мышке, в свои 50 живущей с мамой и котом, интересную женщину.

Для него хвост становится маленьким недостатком, по-своему милым и прибавляющим шарма. Твердовский наблюдает за трогательным романом героев, разворачивающимся в интерьере советской квартиры и на заброшенном объекте хозяйственного назначения.



Пенсионерки в очереди к врачу по-гоголевски смакуют байку о хвостатой женщине, в которую вселился дьявол, а батюшка отказывает Наташе в исповеди. Не все понимают, что это не дьявол, а запоздалая любовь. И вот помолодевшая Наташа уже щеголяет в кроссовках и мини-юбке, танцует под Алену Свиридову в платье с пайетками, а строгая начальница делает ей выговор за неприличный вид: «Тебя мама видела?»



Фильм, озвученный «Детским альбомом» Чайковского, скуп на слова, медитативен и решен в холодных тонах, вторящих морскому пейзажу. Местами он напоминает документальный — реверанс творчеству отца режиссера Ивана Твердовского. Алена Свиридова, конечно, поет «Думай о хорошем», но «Зоология» к таким мыслям совсем не располагает.

Картина, которая задумывалась как черная комедия в духе гоголевского «Носа», стала приговором человеческой ограниченности. Если ты не такой, как все, нужен ты только извращенцам. Хвост, который поначалу так преобразил Наташу, в итоге отвергается зашоренным и нетерпимым обществом. Другое дело, что необязательно отращивать хвост, чтобы поверить в себя. По Твердовскому, достаточно осознать свою самостоятельность и право на поступок.