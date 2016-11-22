Позиции Москвы и Минска совпадают

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября посетил белорусскую столицу для участия в совместном заседании коллегии МИД России и МИД Белоруссии. Также он провел двустороннюю встречу со своим коллегой Владимиром Макеем. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Прозрачность границы

Одной из обсуждавшихся в ходе встречи тем стал в том числе и вопрос о пересечении российско-белорусской границы гражданами третьих стран. С недавних пор в связи с существенным изменением международной обстановки и ростом террористических угроз граница двух стран стала непропускной для въезжающих с территории Белоруссии иностранцев. Теперь российские пограничники отправляют граждан третьих стран на международные пункты пропуска.

Как отметил в ходе пресс-конференции российский министр, решением проблемы может стать выработка единого визового режима.

— Мы очень давно продвигаем идею единого визового пространства. Проект соглашения о взаимном признании виз будет обсуждаться на заседании Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, которая соберется в конце ноября — начале декабря, — отметил глава МИД РФ.

В свою очередь белорусский министр заявил, что «таких проблем в наших отношениях быть не должно». По его словам, необходимо договориться о постепенном решении вопроса, ведь режим прозрачных границ не только для граждан союзного государства, но и для третьих стран существовал на протяжении последних 20 лет.



Позиции совпадают

Вопросы внешнеполитической повестки, в которых, по обоюдному признанию российского и белорусского министров, существует общее понимание и консолидированная позиция, находятся в сфере приоритетного внимания.

Так, Сергей Лавров отметил, что Москва и Минск демонстрируют союзнический характер отношений.

— Мы смогли обеспечить подлинно союзнический характер наших отношений, показать все преимущества, связанные с поступательным сближением, — сказал Лавров.

По его словам, подходы России и Белоруссии по всем вопросам практически совпадают также и в ООН.

Похожую оценку дал и белорусский коллега российского министра.

— По большинству вопросов позиции совпадают у Москвы и Минска, я бы сказал, практически по всем внешнеполитическим подходам, — констатировал Макей.