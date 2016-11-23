«Если Карлсен продолжит в том же духе, он не выиграет ни одной партии»

В Нью-Йорке завершилась восьмая партия матча за шахматную корону. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, игравший черными, победил норвежца Магнуса Карлсена и повел в счете (4,5:3,5).

Карлсен начал партию с хода ферзевой пешкой (d4) и разыграл атаку Рубинштейна. На 24-м ходу, после обмена рядом фигур, Карлсен намеренно нарушил равновесие. Это была рискованная идея, которая ясно показала, насколько действующий чемпион мира желает победить после длительной серии ничьих.

Позиция на доске сразу стала сложной: Магнус атаковал ценой ослабления своих позиций. К 32-му ходу Карякин выиграл пешку, а на 35-м Карлсен пожертвовал еще одной в надежде сохранить инициативу. У норвежского шахматиста была возможность вернуть пешку и разделить пешки Карякина, защищающие короля.

Зрителям уже казалось, что Карлсен сможет свести игру к ничьей, но претендент на победу продолжил искать наилучшие ходы. На 51-м ходе (ферзь на e6) Карлсен сыграл неточно и через ход сдался.

Поражение привело Магнуса в бешенство, и он покинул площадку, отказавшись присутствовать на обязательной пресс-конференции по итогам партии. Карякин, в свою очередь, был очень доволен и рассказал, что не считает, что Карлсен играл плохо: «Он действительно старался, пожертвовал двумя пешкам и создал действительно интересную игру, но не смог свести к ничьей. Спасибо Магнусу, это был великий день».

Итоги партии подвел двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе команды России, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук.

— Мне кажется, что Магнус Карлсен хотел выиграть любой ценой, в связи с этим он играл как-то рискованно и нервно, — отметил Алсекандр Грищук. — Хотя Сергей Карякин не воспользовался первыми двумя шансами, которые ему предоставил норвежский шахматист, но третий момент россиянин не упустил. Я считаю, что теперь Карякина можно назвать фаворитом в борьбе за шахматную корону. Но, безусловно, основная борьба еще впереди. У Карлсена так бывает — провалит партию, разозлится на себя и начнет играть гораздо сильнее. Хотя, это все вещи непредсказуемые — мы же не знаем, что в голове у Магнуса. Может быть, за первой неудачей пойдет и вторая…

Российский гроссмейстер, победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Владимир Малахов считает, что Карлсен испытывает психологические проблемы.



— То, что случилось в восьмой партии, вытекало из первых семи. Чувствовалось, что Карлсен не в своей тарелке. — рассказал «Известиям» гроссмейстер. — Если вспомнить два его предыдущих чемпионских матча с Вишванатаном Анандом, то уже к середине матча он уверенно лидировал в счете и ощущал себя довольно комфортно. Тут же он столкнулся с проблемами, особенно в третьей и четвертой партии, не смог реализовать серьезное преимущество. Обычно норвежец за счет своей техники обыгрывает соперников в куда более сложных ситуациях. Партия за партией заканчивались вничью и в середине дистанции у него, видимо, начались психологические проблемы, сомнения, сможет ли он выиграть этот матч. Где-то он перестал верить в свои силы. Этим и продиктовано то, что он так резко играл в восьмой партии. После дебюта была равная позиция, но затем Магнус сделал несколько решений, которые были не совсем оправданы стратегически и в итоге привели к поражению.

По мнению Владимира Малахова, норвежцу необходимо изменить стиль игры, иначе он не сможет выиграть у Карякина ни одной партии.

— Сергей продолжит действовать «вторым номером», от обороны, — продолжил эксперт. — Пока эта тактика приносит результат. Теперь всё зависит от Карлсена. Если он справится с психологическими проблемами, и со свежей головой подойдет к оставшимся партиям, то Карякину будет очень тяжело. Пока дебюты норвежца белыми очень сухие. Если он примет решение играть стратегические «рваные» позиции и уйти в это русло, то у него будет шанс. Если он продолжит играть в том же духе, как сейчас, то я не знаю, за счет чего он сможет выиграть хотя бы одну партию.

Добавим, что девятая партия состоится в среду, 23 ноября в 14.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по Москве). Белыми будет играть Карякин. Для победы в чемпионате одному из игроков необходимо набрать 6,5 очков. Призовой фонд составляет $1 млн.

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