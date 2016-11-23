У СКА нет конкурентов в регулярном чемпионате КХЛ

В понедельник в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошло главное противостояние страны. В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 6:3. Хозяева льда быстро повели в счете, усилиями Павла Дацюка и Никиты Гусева в течение одной минуты забросив две шайбы. Но в течение трех минут Сергей Андронов и Грег Скотт перевернули ход матча, изменив счет на 3:2. Однако в течение следующих двух периодов шайбы Максима Чудинова, Динара Хафизуллина, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука принесли подопечным Олега Знарка безоговорочную победу.

— Произошло то, что и ожидалось: СКА на сегодняшний день на голову сильнее всех в лиге и закономерно превзошел ЦСКА, лишь на пару-тройку минут расслабившись, — сказал «Известиям» экс-форвард СКА Максим Сушинский. — Тот отрезок матча, когда гости положили Шестеркину три шайбы, я могу увязать лишь с кратковременной потерей концентрации у петербуржцев. Они быстро забросили две шайбы в начале встречи, подумали, что можно победить в эконом-режиме и снизили скорости и уровень борьбы, что в итоге привело к такому казусу. По сути, ЦСКА не создал больше ничего, кроме моментов с этими тремя голами. Им сильно повезло, что они получили шанс перевернуть игру и создать интригу, но даже в этих условиях СКА стоило просто включиться на полную мощь — и исход встречи довольно быстро решился в их пользу.

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов отметил жесткую борьбу в матче в Санкт-Петербурге.

— Игра вышла крайне зрелищной и напряженной, команды поочередно владели преимуществом, и, несмотря на счет, почти до самого конца ЦСКА сохранял шансы спасти игру, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер «Адмирала» и «Лады». — Особенно впечатлил уровень борьбы в матче. Впрочем, ЦСКА всегда играет жестко, отсюда и стыки с Шестеркиным, на которого постоянно налетал кто-то из форвардов. Отсюда и ошибки вратаря петербуржцев, приведшие к трем голам гостей в течение трех минут.

По мнению Максима Сушинского, выступавшего за СКА в 1992–1996 и 2006–2011 годах, на сегодня в КХЛ нет ни одной команды, способной противостоять петербургскому клубу.

— Думаю, сейчас у СКА нет конкурентов в КХЛ, — отметил экс-форвард сборной России. — Они просто вчистую всех переигрывают, а очки теряют лишь когда расслабляются или в случаях, когда им не везет с реализацией моментов. Пока непонятно, что ЦСКА может противопоставить петербуржцам. Так что в регулярном чемпионате победа будет однозначно за СКА. На дистанции ни у кого нет шансов им противостоять. Но неизвестно, сумеют ли они сохранить этот уровень к плей-офф. Там формат такой, что в отдельной серии может случиться что угодно. Например, могут собраться и успешно выступить против СКА даже рижское «Динамо» или хотя бы «Куньлунь». Поэтому не исключено, что весной кто-то найдет «противоядие» против команды Знарка. Но сейчас она непобедима.

Сергей Светлов, напротив, считает, что назначать СКА чемпионами «регулярки» пока рано.

— Я бы не стал исключать возможных спадов в игре армейцев в ходе текущего регулярного чемпионата, — сказа олимпийский чемпион. — Всё-таки сезон длинный и совсем без спадов обойтись невозможно. Не исключено, что они случатся у СКА и кто-то этим воспользуется. В спорте может произойти что угодно. Но сейчас петербуржцы показывают первоклассный хоккей и стабильно побеждают, поэтому в данный момент они — очевидные фавориты.

В ходе понедельничной встречи три голевых паса оказалось на счету форварда Вадима Шипачева, что позволило ему превзойти рекорд Сушинского по числу передач в составе СКА.

— Особых эмоций от его рекорда я не испытываю. Пустое это дело — кивать на личные показатели, — заявил бывший игрок СКА. — Никогда серьезно не относился к личной статистике заброшенных шайб и голевых передач ни у себя, ни у кого-либо другого. Хоккей — это командная игра, и мне важнее командные достижения. Поэтому себя я меряю не по бомбардирской статистике, а по титулам чемпиона мира в составе сборной России и чемпиона России в составе «Авангарда». И Шипачева оцениваю по выигранным чемпионату мира и Кубку Гагарина, а не по тому, что он стал лучшим ассистентом в СКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

