Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

У СКА нет конкурентов в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский клуб обыграл ЦСКА в главном российском дерби и упрочил лидерство в первенстве

В понедельник в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошло главное противостояние страны. В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 6:3. Хозяева льда быстро повели в счете, усилиями Павла Дацюка и Никиты Гусева в течение одной минуты забросив две шайбы. Но в течение трех минут Сергей Андронов и Грег Скотт перевернули ход матча, изменив счет на 3:2. Однако в течение следующих двух периодов шайбы Максима Чудинова, Динара Хафизуллина, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука принесли подопечным Олега Знарка безоговорочную победу.

— Произошло то, что и ожидалось: СКА на сегодняшний день на голову сильнее всех в лиге и закономерно превзошел ЦСКА, лишь на пару-тройку минут расслабившись, — сказал «Известиям» экс-форвард СКА Максим Сушинский. — Тот отрезок матча, когда гости положили Шестеркину три шайбы, я могу увязать лишь с кратковременной потерей концентрации у петербуржцев. Они быстро забросили две шайбы в начале встречи, подумали, что можно победить в эконом-режиме и снизили скорости и уровень борьбы, что в итоге привело к такому казусу. По сути, ЦСКА не создал больше ничего, кроме моментов с этими тремя голами. Им сильно повезло, что они получили шанс перевернуть игру и создать интригу, но даже в этих условиях СКА стоило просто включиться на полную мощь — и исход встречи довольно быстро решился в их пользу.

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов отметил жесткую борьбу в матче в Санкт-Петербурге.

— Игра вышла крайне зрелищной и напряженной, команды поочередно владели преимуществом, и, несмотря на счет, почти до самого конца ЦСКА сохранял шансы спасти игру, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер «Адмирала» и «Лады». — Особенно впечатлил уровень борьбы в матче. Впрочем, ЦСКА всегда играет жестко, отсюда и стыки с Шестеркиным, на которого постоянно налетал кто-то из форвардов. Отсюда и ошибки вратаря петербуржцев, приведшие к трем голам гостей в течение трех минут.

По мнению Максима Сушинского, выступавшего за СКА в 1992–1996 и 2006–2011 годах, на сегодня в КХЛ нет ни одной команды, способной противостоять петербургскому клубу.

— Думаю, сейчас у СКА нет конкурентов в КХЛ, — отметил экс-форвард сборной России. — Они просто вчистую всех переигрывают, а очки теряют лишь когда расслабляются или в случаях, когда им не везет с реализацией моментов. Пока непонятно, что ЦСКА может противопоставить петербуржцам. Так что в регулярном чемпионате победа будет однозначно за СКА. На дистанции ни у кого нет шансов им противостоять. Но неизвестно, сумеют ли они сохранить этот уровень к плей-офф. Там формат такой, что в отдельной серии может случиться что угодно. Например, могут собраться и успешно выступить против СКА даже рижское «Динамо» или хотя бы «Куньлунь». Поэтому не исключено, что весной кто-то найдет «противоядие» против команды Знарка. Но сейчас она непобедима.

Сергей Светлов, напротив, считает, что назначать СКА чемпионами «регулярки» пока рано.

— Я бы не стал исключать возможных спадов в игре армейцев в ходе текущего регулярного чемпионата, — сказа олимпийский чемпион. — Всё-таки сезон длинный и совсем без спадов обойтись невозможно. Не исключено, что они случатся у СКА и кто-то этим воспользуется. В спорте может произойти что угодно. Но сейчас петербуржцы показывают первоклассный хоккей и стабильно побеждают, поэтому в данный момент они — очевидные фавориты.

В ходе понедельничной встречи три голевых паса оказалось на счету форварда Вадима Шипачева, что позволило ему превзойти рекорд Сушинского по числу передач в составе СКА.

— Особых эмоций от его рекорда я не испытываю. Пустое это дело — кивать на личные показатели, — заявил бывший игрок СКА. — Никогда серьезно не относился к личной статистике заброшенных шайб и голевых передач ни у себя, ни у кого-либо другого. Хоккей — это командная игра, и мне важнее командные достижения. Поэтому себя я меряю не по бомбардирской статистике, а по титулам чемпиона мира в составе сборной России и чемпиона России в составе «Авангарда». И Шипачева оцениваю по выигранным чемпионату мира и Кубку Гагарина, а не по тому, что он стал лучшим ассистентом в СКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

У СКА нет конкурентов в регулярном чемпионате КХЛ

У СКА нет конкурентов в регулярном чемпионате КХЛПетербургский клуб обыграл ЦСКА в главном российском дерби и упрочил лидерство в первенстве

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке