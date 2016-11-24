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«Поезд в Пусан» мчится по России

В южнокорейском фантастическом триллере люди кровожаднее зомби

Фото предоставлено пресс-службой компании МИА «Кушнир Продакшн»

В прокате один из самых громких неголливудских проектов года — фантастический триллер «Поезд в Пусан» южнокорейского режиссера Ен Сан Хо. Для него это уже третий полнометражный проект, однако такой успех выпадает на долю не каждого мэтра: «Поезд в Пусан» собрал в национальном прокате более $80 млн, обогнав многие западные кинохиты, а в мировом — уже более 130 млн, что сопоставимо с успехом среднего блокбастера.

Сан Хо действительно снял неординарную картину, причем в исхоженном вдоль и поперек жанре зомби-апокалипсиса. На эту тему снято столько, что, казалось, ничего нового придумать невозможно. Но авторы «Поезда в Пусан» пошли другим путем — в этом фильме главное не зомби, а люди. Которые в самых отчаянных ситуациях сохраняют человеческое достоинство.

По сюжету в Корее начинает распространяться странный вирус, передающийся через кровь. Под его воздействием мертвые люди и животные воскресают, но уже в виде агрессивных и кровожадных тварей. В это время главный герой по имени Сок Ву (известный корейский актер Гон Ю) едет в поезде вместе с маленькой дочкой Су Ан из Сеула в город Пусан. Там девочку ждет мама, с которой Сок Ву в разводе. 

Почти сразу же мирная поездка оборачивается апокалипсисом: Сеул оказывается центром эпидемии, и отбывающий поезд спасает пассажиров от смерти. Однако в вагоны попадают и зараженные вирусом...

Фильмов-катастроф с участием поездов снимается гораздо меньше, чем аналогичных лент, где падают самолеты и тонут лайнеры. И это странно — потому что поезд, несущийся на всех парах, особенно если это локомотив старого образца, — зрелище завораживающее.

Операторы, умело сочетая компьютерную графику и натурные съемки, сделали всё, чтобы показать красоту и скорость данного вида транспорта. Того же принципа — сочетания искусственного с естественным — авторы придерживались при изображении зомби-сцен.

Например, в одном из заключительных эпизодов, когда толпа живых мертвецов атакует паровоз, почти останавливая его своим коллективным весом, режиссер использовал актеров массовки. В Голливуде такое давно рисуют на компьютере, но Сан Хо работал по старинке и не прогадал: получилось намного зрелищнее.

Однако для Сан Хо катастрофа с вымышленной эпидемией — только повод поговорить о человеческой природе. Когда дело идет о выживании в экстренной ситуации, с людей слетает налет цивилизованности и сразу становится ясно, кто есть кто.

Режиссер с хирургической тщательностью показывает, что настоящий ужас — это поведение отдельно взятых личностей, способных ради спасения собственной жизни перешагнуть через ребенка, старушку или беременную женщину, подставить и оболгать любого, лишь бы уберечь свою драгоценную персону. И в итоге всё равно погибнуть, потому что побеждает тот, кто готов пожертвовать собой ради других, избавившись таким образом от страха.

«Поезд в Пусан» — не только новаторское кино, ориентированное при этом на зрительскую аудиторию, но и умно выстроенная драма, понятная любому зрителю в любой стране мира. Язык страха, как и язык любви, универсален.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Поезд в Пусан» мчится по России

«Поезд в Пусан» мчится по РоссииВ южнокорейском фантастическом триллере люди кровожаднее зомби

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