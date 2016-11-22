Сейчас уже можно

Тема введения прогрессивной шкалы налогообложения в России — классическая социал-демократическая идея, снижающая разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. В России эта проблема стоит довольно остро.

Однако, несмотря на то что вопрос многократно выносился на обсуждение, противники введения прогрессивной шкалы налогообложения неизменно приводили ряд на тот момент обоснованных аргументов против этой меры.

На моей памяти была дискуссия о том, в чем причина того упорства, которое проявляет правительство по вопросу о введении прогрессивной шкалы? Тогда это объясняли тем, что расчеты показывают — при существующих объемах вывода капитала за рубеж, офшорных схемах введение такой системы налогообложения приведет к тому, что пулу богатейших граждан будет намного проще выйти из российской юрисдикции, вывести свои средства за рубеж и, таким образом, уклониться от налогообложения. Именно на это указывали и Росфинмониторинг, и Минэкономразвития, и Минфин.

Но так было 5–7 лет назад. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась, и те аргументы, которые, возможно, были справедливы тогда, сегодня не столь актуальны. Причина тому — предпринятые за последние годы соответствующие усилия государства. Во-первых — антиофшорные меры, которые уже дали свои результаты. Во-вторых — зачистка в банковском секторе, направленная против операций по обнаичиванию капитала, «серого» оборота, вывода капитала за рубеж.

Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и таможенные органы на сегодняшний день провели значительную подготовительную работу. И не только ваш покорный слуга, но и многие другие эксперты сходятся во мнении, что именно сейчас настало время для реализации этой инициативы по упразднению плоской шкалы налогообложения.

Не так важно, как именно рассчитывать прогрессивную шкалу — как предлагаем мы или как рекомендуют некоторые правительственные чиновники. Какой будет начальная сумма, 30 тыс. рублей, 50 тыс. или 150 тыс. Это — повод для дискуссии, а не проблема.

Важно другое. Если сегодня человек, зарабатывающий, например, 100 млн рублей в месяц или 300 млн рублей в год, попадет под увеличенный процент налогообложения, то при той степени качества налогового администрирования, которая существует в настоящее время, он не сможет просто взять и вывести свои активы, изменив, таким образом конструкцию уплаты налогов.

Если прогрессивная шкала налогообложения заработает в скором времени, то в ближайшей перспективе мы сможем отметить существенный рост поступлений в государственный бюджет. Кроме того, уменьшится разрыв между самыми богатыми и самыми бедными гражданами.

Сглаживание социально-экономического неравенства — идеологическая основа программы нашей партии. К сожалению, в России до сих пор популярен штамп, что социализм — это некие оппозиционеры, которые где-то в подвале читают газету «Искра» при свете лучины. Я не раз бывал на мероприятиях Социнтерна (Россию в Социнтерне представляет партия «Справедливая Россия»). Уровень представительства социал-демократических партий из разных стран — это, как правило, правительственные делегации. Социал-демократическая, социалистическая идеи на сегодняшний день как с экономической, так и с политической и электоральной точек зрения — самая перспективная в мире.

Либеральные ценности в России давно себя исчерпали, люди хотят жить лучше. В связи с этим правительство уже меняет ориентиры своей политики. Это и налог на роскошь, и прогрессивная шкала транспортного налога. Многие наши идеи, которые когда-то казались нереализуемыми, на сегодняшний день включаются в президентские тезисы и становятся реальностью. В этом смысле прогрессивная шкала налогообложения, которая давно работает в ряде государств, — это тот велосипед, который не нужно изобретать. Он давно изобретен, его просто нужно выкатить из гаража, и он благополучно поедет по России. Хотя рано говорить «гоп», пока не перепрыгнешь, но я надеюсь, что правительство готово к такого рода переменам.

Что касается опасений, что прогрессивная шкала налогообложения приведет к взиманию повышенного налога с бедных граждан, то, повторюсь, это повод для торговли и политического спора. У меня нет никаких иллюзий, что противники идеи, конечно, постараются добиться максимального занижения порога, с которого начнет работать прогрессивная шкала, и максимального сужения рамок нулевого налогообложения. Но даже если взять в качестве нижней планки сумму в 50 тыс. рублей ежемесячного дохода, постепенно повышая ставку по мере возрастания доходов до 70%, то мера сработает и приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет страны.

Подводя итог, отмечу, что в России почему-то считается, что социалка — это некая обуза, которую государство вынуждено нести на своих плечах. На самом же деле идеология, основанная на том, что жизнь всех граждан страны должна быть комфортной, очень прагматична по своему характеру.

Чем выше уровень жизни в стране, чем выше доходы наименее обеспеченных слоев населения, тем, как ни странно, комфортнее жить и наиболее состоятельным гражданам. Богатым очень хочется жить в стране, где их никто не ограбит, где их детей не изобьют на улице, но за это нужно платить. И ведение прогрессивной шкалы налогообложения — это не подачка бедным, а инвестиция в будущее страны.

Автор — член комитета Совета Федерации по экономической политике