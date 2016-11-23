Сюрприз Фийона

На праймериз во Франции лидирует пророссийский политик — бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. Экс-президент Николя Саркози занял лишь третье место.

Эксперты прочат победу во втором туре голосования именно Франсуа Фийону, который в этом случае станет главным претендентом на пост президента от «Республиканцев».

В минувшее воскресенье во Франции впервые состоялись партийные праймериз с участием всего населения. Моду на праймериз европейцам, вероятно, задали россияне. Во всяком случае, в мае этого года, когда в России проводились всенародные праймериз «Единой России», французские политологи, наблюдавшие за процессом, высказывались в том духе, что неплохо было бы эту процедуру перенять. И это произошло.

Коалиция «Республиканцев» и христианских демократов Франции решилась на проведение всенародных праймериз, в которых могли принять участие все французы вне зависимости от партийной принадлежности. Существовало лишь одно отличие от предварительного голосования в России — избиратели должны были заплатить за свой голос €2. Явка оказалась необычайно высокой. Эксперты прогнозировали участие в выборах 1% населения, а проголосовали 4 млн граждан, это почти 6% всех жителей страны.

Большой интерес французов к выборам принес неожиданные сюрпризы. Предполагалось, что фаворитом гонки будет бывший президент Франции Николя Саркози, но он занял всего лишь третье место. Первое и второе места достались бывшим премьер-министрам: Франсуа Фийону и Алену Жюппе. Теперь они поборются за победу во втором туре в предстоящее воскресенье.

Саркози уже признал поражение и выразил готовность поддержать Фийона. Чем можно объяснить выбывание экс-президента из предвыборной гонки? В свое время он вихрем ворвался во французскую политику. Саркози тогда занимал пост министра внутренних дел и воспринимался населением как будущий президент надежды, готовый решать актуальные проблемы французов. Он обещал навести порядок в одном из самых болезненных вопросов — иммиграционной политике, а также проводить независимый политический и экономический курс. Однако за время правления не выполнил ни одного предвыборного обещания. Напротив, он верно следовал интересам США. Например, участвовал в американских коалициях против арабских стран. Его звездным часом стала кампания против Муамара Каддафи в Ливии, который, как выяснилось позднее, финансировал предвыборную кампанию самого Саркози. Операция закончилась фактическим поражением Франции. Во Францию хлынул поток беженцев из Ливии. В итоге Саркози был признан слабым и компромиссным президентом. На посту главы государства его сменил Франсуа Олланд, проявивший себя как худшая версия предшественника. Он предал забвению идеалы самостоятельности Франции и в геополитических вопросах придерживался линии Вашингтона — например, в истории с поставкой «Мистралей» в Россию, с поддержкой антироссийских санкций, узакониванием однополых браков, ужесточением трудового законодательства и т.д.

У Саркози, судя по всему, возникла надежда, что на фоне Олланда он сможет вернуть утраченные позиции. Бывший президент Франции стал выступать с жесткими заявлениями по поводу миграции и восстановления сильной Франции. Тем не менее он старался обходить стороной такие сложные темы, как отношения с Россией, трудовое законодательство, вопросы политики на Востоке. Франсуа Фийон, напротив, на теледебатах, транслировавшихся на всю Францию, по всем этим вопросам высказал четкую позицию. Он выступил за прекращение санкций против России, за улучшение отношений с нашей страной, совершенствование иммиграционного законодательства, жесткую борьбу с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), а не с Башаром Асадом, как декларировал тот же Олланд. На этом контрасте Фийон смог заручиться поддержкой 44% проголосовавших. Хотя французская элита делала ставку на Саркози.

Фийон — сторонник концепции евроинтеграции, которая предполагает создание сильной Европы, способной конкурировать с крупными державами, такими как США, Россия, Китай. Отличает его и довольно позитивный взгляд на нашу страну. Пару лет назад я лично имел возможность наблюдать Фийона на политическом форуме в Ярославле, где он очень дружески общался с бывшим российским президентом Дмитрием Медведевым. Уже тогда он показал себя пророссийски настроенным политиком. Не изменилась его позиция и сейчас, несмотря на санкции, присоединение Крыма и многое другое.

Социологи во втором туре отдают преимущество именно Фийону. Считается, что его главным конкурентом станет Марин Ле Пен — лидер политической партии «Национальный фронт». Марин Ле Пен тоже набирает голоса и считается пророссийским политиком. Другими словами, любой исход выборов во Франции будет благоприятным для России. Таким образом, в последнее время мы можем наблюдать смену политических приоритетов в Европе и мире. Первой ласточкой был Brexit, второй — триумф Дональда Трампа на недавних выборах в США, теперь новый расклад на выборах во Франции. Приходят новые политики, с которыми президенту РФ Владимиру Путину будет по-настоящему легко разговаривать на языке взаимных интересов и уважения.

Автор — профессор НИУ ВШЭ

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