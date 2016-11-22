Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Карлсен покинул пресс-конференцию из-за ошибки организаторов

Вице-президент Шахматной федерации Москвы полагает, что организаторы не были готовы к поражению действующего чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен покинул пресс-конференцию после восьмой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным из-за ошибки организаторов. Об этом сообщил вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

«Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым. Карякина в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять», — сообщил Смагин агентству ТАСС.

По его словам, Карлсен покинул пресс-конференцию из-за накладки организаторов.

«Думаю, это накладка организаторов, никто не ожидал такой развязки, и они были не на высоте. В поражении Карлсен может винить только себя, такое ощущение, будто он верил, что не может проиграть», — цитирует Смагина «Спорт-Экспресс».

Напомним, российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над Магнусом Карлсеном, играя черными фигурами. По итогам восьми партий, семь из которых завершились вничью, счет в пользу Карякина — 4,5:3,5. Матч состоит из 12 партий. Россиянину достаточно сыграть в оставшихся партиях вничью, чтобы завоевать титул. Призовой фонд матча составляет €1 млн.

Читайте также:

Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференции

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Карлсен покинул пресс-конференцию из-за ошибки организаторов

Вице-президент Шахматной федерации Москвы полагает, что организаторы не были готовы к поражению действующего чемпиона мира по шахматам

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке