Карлсен покинул пресс-конференцию из-за ошибки организаторов

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен покинул пресс-конференцию после восьмой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным из-за ошибки организаторов. Об этом сообщил вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

«Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым. Карякина в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять», — сообщил Смагин агентству ТАСС.

По его словам, Карлсен покинул пресс-конференцию из-за накладки организаторов.

«Думаю, это накладка организаторов, никто не ожидал такой развязки, и они были не на высоте. В поражении Карлсен может винить только себя, такое ощущение, будто он верил, что не может проиграть», — цитирует Смагина «Спорт-Экспресс».

Напомним, российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над Магнусом Карлсеном, играя черными фигурами. По итогам восьми партий, семь из которых завершились вничью, счет в пользу Карякина — 4,5:3,5. Матч состоит из 12 партий. Россиянину достаточно сыграть в оставшихся партиях вничью, чтобы завоевать титул. Призовой фонд матча составляет €1 млн.

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