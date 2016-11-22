Виктор Бут идет в Верховный суд США

Россиянин Виктор Бyт, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион штата Иллинойс, принял решение идти в Верховный суд США. Об этом газете «Известия» рассказал адвокат заключенного Алексей Тарасов.



«Клиент решил — идем в Верховный суд США», — заявил Тарасов.



Ранее стало известно о том, что апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отказал в проведении нового процесса по делу россиянина.



Коллегия утвердила вынесенный окружным судом отказ провести новый процесс по делу Бyта. Апелляционный суд счел, что новые материалы по делу, которые представила сторона защиты, не являются вновь открывшимися обстоятельствами.



Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы.



Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.