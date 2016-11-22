СМИ узнали причину госпитализации рэпера Канье Уэста

Причиной госпитализации американского рэп-исполнителя Кaньe Уэста стали переутомление и стресс.

Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Отмечается, что в тот момент, когда в полицию поступил экстренный вызов, Кaньe Уэст находился у своего персонального тренера Харли Пастернака.

Поначалу рэпер упорно отказывался ехать в больницу и так сопротивлялся, что правоохранителям пришлось приковать его наручниками к каталке.



После того, как артист был доставлен в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии, он дал согласие на прохождение курса лечения от стресса.



Жена исполнителя Ким Кaрдaшьян отправилась к мужу, отменив посещение благотворительного мероприятия в Нью-Йорке.



Ранее Уэст объявил об отмене 21-го оставшегося концерта в рамках своего тура Saint Pablo.



Кaньe Уэсту 39 лет и он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 млн экземпляров.



Уэст выиграл 21 премию «Грэмми», благодаря чему он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций.

