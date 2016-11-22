Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Задержанные военнослужащие РФ обвиняются в измене присяге

Об этом сообщили в минобороны Украины

Российские военные, которых задержали накануне не границе с Крымом, являются бывшими военнослужащими армии Украины и обвиняются в измене военной присяге.

«Цель, с которой эти люди пересекали административную границу, пока нам неизвестна. Задержаны они были на территории, которая контролируется Украиной, и выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие вооруженных сил Украины, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Крыма», — заявил спикер минобороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник, передает ТАСС.

Мотузяник подчеркнул, что «таким образом они изменили военной присяге и по ним есть соответствующие уголовные производства». Спикер также добавил, что задержания проводились в рамках действующего законодательства страны.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила в Крыму и вывезла на Украину двух российских военнослужащих.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот инцидент является провокацией. Сейчас ситуация находится на контроле российских правоохранительных органов.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Задержанные военнослужащие РФ обвиняются в измене присяге

Об этом сообщили в минобороны Украины

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке