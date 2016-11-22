Задержанные военнослужащие РФ обвиняются в измене присяге

Российские военные, которых задержали накануне не границе с Крымом, являются бывшими военнослужащими армии Украины и обвиняются в измене военной присяге.

«Цель, с которой эти люди пересекали административную границу, пока нам неизвестна. Задержаны они были на территории, которая контролируется Украиной, и выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие вооруженных сил Украины, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Крыма», — заявил спикер минобороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник, передает ТАСС.

Мотузяник подчеркнул, что «таким образом они изменили военной присяге и по ним есть соответствующие уголовные производства». Спикер также добавил, что задержания проводились в рамках действующего законодательства страны.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила в Крыму и вывезла на Украину двух российских военнослужащих.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот инцидент является провокацией. Сейчас ситуация находится на контроле российских правоохранительных органов.