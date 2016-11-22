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Во время визита Рогозина у посольства РФ в Дамаске разорвалась мина

По словам сотрудников дипведомства, работа в нем сравнима с ситуацией на линии фронта

Работа в посольстве России в Сирии сравнима с обстановкой на линии фронта, сообщил посол РФ в САР Александр Кинщак. Боевики оппозиционных группировок не прекращают минометные обстрелы российского диппредставительства в Дамаске.

Как пояснил дипломат, во время визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 120-миллиметровая мина разорвалась в нескольких десятках метров от бетонного ограждения здания посольства.

«Обстановка действительно сложная. Приходится работать буквально на линии фронта», — приводит ТАСС слова Александра Кинщака. Отмечается, что обстрел террористы ведут из района Джобр, а их позиции находятся в 1,5 км от здания российской дипмиссии.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Во время визита Рогозина у посольства РФ в Дамаске разорвалась мина

По словам сотрудников дипведомства, работа в нем сравнима с ситуацией на линии фронта

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