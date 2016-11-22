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В Краснодаре обманутые дольщики возобновляют голодовку

Они не удовлетворены встречей с городскими властями

Дольщики ЖК «Территория Счастья», прекратившие накануне голодовку, возобновляют ее. Они разочарованы встречей с и.о. главы города Евгением Первышовым. По словам участников встречи, на которых ссылается ресурс KrasnodarMedia.su, никаких конкретных предложений они не услышали.

Ранее, как писали «Известия», обманутые дольщики ЖК «Территория Счастья» провели несколько митингов в Краснодаре. После этого они объявили голодовку. Они пытаются добиться от властей решений по поводу остановленной стройки.

Тем временем, застройщик признал, что у компании нет денег для завершения строительства — и это несмотря на то что из 875 квартир продано 829, сообщает агентство со ссылкой на активную группу дольщиков «Территории Счастья».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Краснодаре обманутые дольщики возобновляют голодовку

Они не удовлетворены встречей с городскими властями

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