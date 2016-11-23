«Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причины в судьях»

33-летний боксер Сергей Ковалев потерял титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA. По итогам напряженного 12-раундового противостояния единогласным решением судей победа была отдана американцу Андре Уорду (114-113, 114-113, 114-113). Поражение в Лас-Вегасе стало первым в карьере Ковалева, правда, сам боксер решение судей признавать отказался. По словам промоутеров Ковалева, реванш должен состояться в июне 2017 года.

За экспертным мнением корреспондент «Известий» обратился к легенде мирового бокса, бывшему абсолютному чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Константину Цзю.



— К моему огромному сожалению, Ковалев проиграл бой Андре Уорду, — рассказал «Известиям» Константин Цзю. — Серега — классный пацан, мы с ним в очень хороших отношениях. Поэтому я очень хотел, чтобы он выиграл четыре титула по всем основным версиям. Это мой первый российский преемник, которому оставался всего один шаг до звания абсолютного чемпиона мира. Я очень сильно болел за него, получал огромное удовольствие, видя, как он выигрывает свои бои. Но в поединке с Уордом что-то пошло не так.

— Многие эксперты считают, что Ковалева засудили...



— Я бы не был так однозначен. Если бы бой проходил в России или на нейтральной территории, то Уорд вряд ли бы получил такие оценки судей. Но бой проходил на родине Уорда, где он является легендой, кумиром миллионов. Поэтому Сергею надо было выигрывать так, чтобы ни у кого не возникло даже минимальных сомнений в его превосходстве.



Также хочу отметить, что в момент славы вокруг успешных боксеров находятся люди, которые говорят нам то, что мы хотим услышать. От них надо держаться подальше и быть очень избирательным.



— Если забыть об оценках арбитров, то в чем еще причина поражения Ковалева?

— Если честно, то мне не понравился предыдущий бой Сергея в Екатеринбурге. В противостоянии с Айзеком Чилембой он выглядел не так уверенно, как обычно. Мне кажется, что он не извлек всех уроков из того боя, что отрицательно сказалось и в противостоянии с Уордом.



— У Сергея есть шансы взять реванш у соперника?

— Если до этого дойдет, то такой шанс очень велик.



— Какой бы совет вы дали ему в столь непростой период?



— Когда я проиграл свой первый бой Винсу Филипсу в 1997 году, то стал искать причины не в решении судей и своей команды, а в самом себе. Я задал себе вопрос: «Что я сделал не так?». И в итоге я нашел свои слабые места, упорно работал над ними и вернул себе все свои титулы. Я очень сильно поменялся, прежде всего ментально, стал мыслить совсем другими категориями. Уверен, что Ковалев сделает то же самое. Ему надо разобраться в себе, а не искать причины в судейских оценках. Тогда он найдет те ошибки, которые помешали ему досрочно выиграть у Уорда. Он проанализирует их, поменяет что-то в себе и не даст никакого шанса ни американцу, ни судьям, ни критикам...



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