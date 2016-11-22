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Суд арестовал около 1 млрд рублей на счетах полковника МВД Захарченко

Отмечается, что деньги, которые могли быть получены преступным путем, находились в банковских ячейках третьих лиц

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пресненский суд Москвы арестовал более $16 млн по делу в отношении полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Средства, которые могли быть получены преступным путем, находились на счетах третьих лиц.

«Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем. Общая сумма арестованных денег составляет более $16 млн», — приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

По версии следствия, сотрудник МВД получил взятку в размере 7 млн рублей от неустановленного лица. Его задержали 8 сентября, а 29 сентября высокопоставленного полицейского отстранили от занимаемой им должности.

В ходе обысков у Дмитрия Захарченко была изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение которых следователем еще предстоит установить. Сам подозреваемый заявил, что он не имеет отношения к этим деньгам.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Суд арестовал около 1 млрд рублей на счетах полковника МВД Захарченко

Суд арестовал около 1 млрд рублей на счетах полковника МВД ЗахарченкоОтмечается, что деньги, которые могли быть получены преступным путем, находились в банковских ячейках третьих лиц

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