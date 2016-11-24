«Черная пятница»: доходы и трагедии

Не всякий праздник может похвастаться таким объединяющим эффектом, как «черная пятница». Миллионы людей и тысячи городов охватывает единая лихорадка, стремительно распространяясь на новые регионы и страны.

Начиная с 1966 года каждый последний четверг ноября сети розничной торговли запускают акции на старую и новую продукцию. В течение дня покупатели рвутся в магазины, чтобы приобрести не только нужные товары, но и те, на которые раньше тратить деньги было жалко.

День независимости и корпоративная этика

История «черной пятницы» напрямую связана с Днем благодарения, который по традиции сопровождается красочными парадами. Эти парады часто спонсировались крупными торговыми сетями.



Завершается праздничное действо появлением Санта-Клауса, знаменующего скорое наступление Рождества. А где Рождество — там подарки. Поэтому компании использовали подходящий момент для анонсирования различных акций.



В конце концов было заключено негласное соглашение дожидаться окончания парада, прежде чем запускать масштабные рекламные кампании. С этого момента официально и начиналась гонка за деньгами потребителей.

История названия

Сам же термин «черная пятница» возник в 1960-х в Филадельфии. Почему именно «черная»? За это, как ни странно, нужно благодарить бухгалтеров. В те времена они вели записи вручную: красными чернилами помечались убытки, а черными — прибыль.



Распространению термина поспособствовала полиция Филадельфии. «Черной» они назвали пятницу, когда улицы были забиты спешащими на рождественский шопинг автомобилистами и прохожими.

Почему этот день столь популярен?

Выгода. В первую очередь покупатели отправлялись в отделы электроники и игрушек, поскольку именно на эти товары сильнее всего сбрасывали цены. Тем не менее со скидками продается буквально всё: от книг до одежды.

Для сотрудников розничных магазинов «черная пятница», наверное, главный день в году. Как и в случае с профессиональными Санта-Клаусами, это лучшее время, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Знаменитая распродажа выпадает на удлиненные выходные из-за Дня благодарения, поэтому поучаствовать в этом празднике может любой желающий.

О популярности «черной пятницы» свидетельствуют цифры. Согласно информации Fundivo, в США в 2015 году всего было потрачено около $67,7 млрд, покупки совершали 136 млн человек и каждый потратил в среднем по $403.

Ранний старт

Многие магазины открываются в пять утра, а некоторые и раньше. Однако даже в такое время недостатка в посетителях торговые центры не испытывают. Причина кроется в том, что сразу после открытия у покупателя есть максимально широкий выбор товаров.

В России «черная пятница» стартует 24 ноября в 0.00 и продлится три дня. Магазины и розничные сети тоже участвуют в акции, но удобнее всего онлайн-распродажи. Учитывая, что у большинства крупных компаний есть интернет-магазины, охват продукции действительно огромный. Для удобства в России запущено несколько сайтов, зарегистрировавшись на которых, можно получать свежие новости.

Трагедии

Падение сайтов в период акции — самое безобидное, что может произойти в разгар «черной пятницы». В этот день происходило много трагедий, уносивших жизни людей.



Один из инцидентов случился из-за телевизора с плоским экраном. В 2009 году трое грабителей напали на 64-летнего мужчину, выстрелив ему в живот. Однако устройство не влезло в автомобиль бандитов даже без коробки, поэтому им пришлось скрыться с места преступления без награбленного.

В 2010 году к печальным последствиям едва не привел героический поступок. Преступник пытался украсть ноутбук в магазине Toys for Tots, но его засекла видеокамера. Когда мужчина бросился бежать, четверо морпехов, стоявших неподалеку, попытались его задержать. Грабитель серьезно ранил одного из них ножом в спину.



Еще одна трагедия произошла из-за телевизора в 2013 году. Жертвой оказался работник сети Walmart Ждимитай Дамур. В результате давки, созданной покупателями сразу после открытия магазина, 34-летний мужчина скончался, еще четыре человека получили ранения.