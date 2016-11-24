Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |     |   Общество   |     |   написать авторам

«Черная пятница»: доходы и трагедии

24 ноября в 0.00 стартовала крупнейшая в мире распродажа

Фото: TASS/PA Images/FA Bobo/PIXSELL/Dominic Lipinski

Не всякий праздник может похвастаться таким объединяющим эффектом, как «черная пятница». Миллионы людей и тысячи городов охватывает единая лихорадка, стремительно распространяясь на новые регионы и страны.

Начиная с 1966 года каждый последний четверг ноября сети розничной торговли запускают акции на старую и новую продукцию. В течение дня покупатели рвутся в магазины, чтобы приобрести не только нужные товары, но и те, на которые раньше тратить деньги было жалко.

День независимости и корпоративная этика

История «черной пятницы» напрямую связана с Днем благодарения, который по традиции сопровождается красочными парадами. Эти парады часто спонсировались крупными торговыми сетями.

Завершается праздничное действо появлением Санта-Клауса, знаменующего скорое наступление Рождества. А где Рождество — там подарки. Поэтому компании использовали подходящий момент для анонсирования различных акций.

В конце концов было заключено негласное соглашение дожидаться окончания парада, прежде чем запускать масштабные рекламные кампании. С этого момента официально и начиналась гонка за деньгами потребителей.

История названия

Сам же термин «черная пятница» возник в 1960-х в Филадельфии. Почему именно «черная»? За это, как ни странно, нужно благодарить бухгалтеров. В те времена они вели записи вручную: красными чернилами помечались убытки, а черными — прибыль.

Распространению термина поспособствовала полиция Филадельфии. «Черной» они назвали пятницу, когда улицы были забиты спешащими на рождественский шопинг автомобилистами и прохожими.

Почему этот день столь популярен?

Выгода. В первую очередь покупатели отправлялись в отделы электроники и игрушек, поскольку именно на эти товары сильнее всего сбрасывали цены. Тем не менее со скидками продается буквально всё: от книг до одежды.

Для сотрудников розничных магазинов «черная пятница», наверное, главный день в году. Как и в случае с профессиональными Санта-Клаусами, это лучшее время, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Знаменитая распродажа выпадает на удлиненные выходные из-за Дня благодарения, поэтому поучаствовать в этом празднике может любой желающий.

О популярности «черной пятницы» свидетельствуют цифры. Согласно информации Fundivo, в США в 2015 году всего было потрачено около $67,7 млрд, покупки совершали 136 млн человек и каждый потратил в среднем по $403.

Ранний старт

Многие магазины открываются в пять утра, а некоторые и раньше. Однако даже в такое время недостатка в посетителях торговые центры не испытывают. Причина кроется в том, что сразу после открытия у покупателя есть максимально широкий выбор товаров.

В России «черная пятница» стартует 24 ноября в 0.00 и продлится три дня. Магазины и розничные сети тоже участвуют в акции, но удобнее всего онлайн-распродажи. Учитывая, что у большинства крупных компаний есть интернет-магазины, охват продукции действительно огромный. Для удобства в России запущено несколько сайтов, зарегистрировавшись на которых, можно получать свежие новости.

Трагедии

Падение сайтов в период акции — самое безобидное, что может произойти в разгар «черной пятницы». В этот день происходило много трагедий, уносивших жизни людей.

Один из инцидентов случился из-за телевизора с плоским экраном. В 2009 году трое грабителей напали на 64-летнего мужчину, выстрелив ему в живот. Однако устройство не влезло в автомобиль бандитов даже без коробки, поэтому им пришлось скрыться с места преступления без награбленного.

В 2010 году к печальным последствиям едва не привел героический поступок. Преступник пытался украсть ноутбук в магазине Toys for Tots, но его засекла видеокамера. Когда мужчина бросился бежать, четверо морпехов, стоявших неподалеку, попытались его задержать. Грабитель серьезно ранил одного из них ножом в спину.

Еще одна трагедия произошла из-за телевизора в 2013 году. Жертвой оказался работник сети Walmart Ждимитай Дамур. В результате давки, созданной покупателями сразу после открытия магазина, 34-летний мужчина скончался, еще четыре человека получили ранения.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Черная пятница»: доходы и трагедии

«Черная пятница»: доходы и трагедии24 ноября в 0.00 стартовала крупнейшая в мире распродажа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке