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В Москве задержали альпиниста, подозреваемого в ограблении квартиры

Мужчина похитил из квартиры в момент отсутствия хозяина пять наручных часов

Полицейские в Москве задержали любителя-альпиниста, подозреваемого в ограблении квартиры, расположенной на 16-м этаже в столичном районе Строгино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщает «Свободная пресса», мужчина воспользовался отсутствием хозяина в доме и проник в его квартиру, похитив у него пять наручных часов. Ущерб пропажи составил 850 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 24-летний безработный москвич, увлекающийся альпинизмом.

«Молодой человек признался, что увлекается альпинизмом, а в квартиру проник с крыши, используя специальное снаряжение», — добавили в пресс-службе.

Полицейские отмечают, что задержанный может мог совершать подобные грабежи неоднократно, так как при обыске в его квартире были обнаружены дорогостоящие предметы, происхождение которых он объяснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан по статье 91 УПК РФ.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Москве задержали альпиниста, подозреваемого в ограблении квартиры

Мужчина похитил из квартиры в момент отсутствия хозяина пять наручных часов

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