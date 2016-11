Трамп окружает себя консерваторами

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать команду. Он заявил, что процесс передачи власти от Барака Обамы проходит гладко, а его советники уже принимают участие в совещаниях в Госдепе. До инаугурации осталось менее двух месяцев, и Трамп ежедневно проводит беседы с кандидатами на ключевые посты. На всех встречах присутствует зять политика — Джаред Кушнер, обладающий, по информации «Известий», сильным влиянием на нового президента. Назначения Трампа, по мнению одних экспертов, говорят о формировании собственной, а не компромиссной американским политическим элитам команды. Другие полагают, что Трамп придерживается взвешенного подхода и учитывает настроения элит.

Как отмечает экс-советник Трампа Барри Беннетт, у избранного президента есть привычка: он каждый день вызывает будущих сотрудников своей администрации и долго беседует с ними.

— Ему нравится слышать разные и противоречащие друг другу точки зрения. Жесткая иерархия в Белом доме — не для него. Первые действия (Трампа) показывают, что он полностью отрицает жесткие цепи иерархии, — сказал Беннетт газете The Washington Post.

Существенную роль в подборе новых кадров играет зять Трампа Джаред Кушнер, который, по информации источника «Известий» в истеблишменте Республиканской партии, имеет сильное влияние на нового президента США.



Первое назначение Трампа касалось должности главного советника президента. Им стал бизнесмен Стивен Бэннон, придерживающийся правых взглядов. В либеральных СМИ его нередко называют даже «белым расистом». Должность советника президента по национальной безопасности занял генерал-лейтенант Майкл Флинн, который ранее возглавлял военную разведку США. Флинн работал в администрации Обамы, однако позже разошелся с ним во взглядах по ключевым внешнеполитическим вопросам. В частности, военный не считает Россию угрозой, а главным врагом США фактически называет ислам. Так, известно скандальное выражение Флинна в Twitter, что «страх перед мусульманами — рационален».

Директор Московского центра Карнеги, политолог Дмитрий Тренин сказал «Известиям», что Трамп придерживается достаточно жесткого курса, который многим не понравится.

— Трамп назначил или выдвинул людей, которые являются убежденными консерваторами правых взглядов. Эти назначения отражают будущее направление политики новой администрации. Очевидно, что избранный президент формирует команду исходя из своих собственных соображений и взглядов, не координируя свои действия с американскими элитами. По крайней мере пока Трамп назначает тех, кого хочет, и не обращает внимания на критику в СМИ и мнение оппонентов. Поэтому пока примирение Трампа с элитами не просматривается, возможно, оно даже и не планируется, — сказал политолог.

Между тем генеральным прокурором и одновременно министром юстиции выдвинут республиканец Джефф Сешнс. Сенатор первым поддержал Трампа, а также принимал участие в разработке тезисов для его избирательной кампании. Его выдвижение вызвало резкую критику: либеральные СМИ также называют Сешнса расистом. На фоне этих назначений газета The New York Times выпустила статью под заголовком «Трамп: сделаем Америку снова белой», а влиятельный журнал The Atlantic выступил с предложением к коллегии выборщиков всё же проголосовать за Хиллари Клинтон, несмотря на то что это является нарушением американского законодательства.

Многие эксперты объясняют такое количество негативных публикаций о команде Трампа информационной кампанией, которую вели либеральные СМИ, поддерживающие Клинтон.



В свою очередь, на должность директора ЦРУ выдвинут консерватор Майкл Помпео. Основным кандидатом на пост главы Пентагона называют ультраконсервативного отставного генерала Джеймса Маттиса по прозвищу Бешеный Пес. Трамп уже провел встречу с военным и охарактеризовал его как «выдающегося патриота».

Однако при этом одним из первых Трамп назначил главу администрации президента. Им стал руководитель национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус, являющийся приемлемым для американского истеблишмента политиком. Такими же фигурами являются и основные кандидаты на пост главы Государственного департамента: видный республиканский политик Митт Ромни и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.



Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков считает, что назначения Трампа носят взвешенный характер. По мнению сенатора, они говорят о том, что новый президент будет менять политику США и одновременно взаимодействовать с элитами.

— Как бизнесмен Трамп понимает, что находится в определенной среде и должен считаться с ней. Первые назначения показывают его достаточно взвешенный подход. Например, Прибус стал главой администрации президента. Таким образом Трамп заручился поддержкой партийной бюрократии. Кандидат на должность директора ЦРУ Помпео — человек известный в американской политике. На пост госсекретаря рассматриваются разные кандидаты, и все они занимали или занимают ключевые посты: Джулиани — мэр Нью-Йорка, Болтон — посол США при ООН, Митт Ромни — ведущий республиканский политик. То есть Трамп сочетает два фактора: свои предпочтения и попытку найти согласие с элитами, — сказал «Известиям» Алексей Пушков.