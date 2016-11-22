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Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросах

Девушка заявила, что является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата

Фото: АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Варвара Караулова (Александра Иванова), которую обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», заявила на допросе у следователя, что разделяет радикальные взгляды террористов и считает их деятельность оправданной.

«Караулова заявила, что стала сторонницей радикальных взглядов, при этом считала боевые действия группировки оправданными и хотела жить под контролем шариата», — сказал прокурор в Московском окружном военном суде, где слушается дело бывшей студентки МГУ, передает ТАСС.

Сама Караулова согласилась с тем, что читала и подписывала этот протокол. Однако девушка утверждает, что сделала это, испугавшись угроз следователя.

Об этом Караулова заявляла и на прошлом заседании суда. Она рассказывала, что следователь убедил ее дать признательные показания, именно под его давлением она написала, что ехала вступать в ИГ. В противном случае, как сказал ей следователь, девушке грозило 20 лет тюрьмы.

Позже адвокат Карауловой, по ее заявлению, пообщался с ней и убедил не возводить на себя напраслину, а рассказать суду правду.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросах

Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросахДевушка заявила, что является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата

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