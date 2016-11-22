В Москве зафиксировано экстремально высокое атмосферное давление

Экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано во вторник в Москве. В полдень барометры на метеостанции в центре столицы показывали 779 мм рт. ст.



Ранее синоптики прогнозировали, что давление во вторник будет значительно выше ноябрьской нормы — 765 мм рт. ст., передает m24.ru.



Фото: realmeteo.ru

По прогнозам синоптиков, к концу недели атмосферное давление будет на 10–15 единиц ниже нормы.



По мнению медиков, такие резкие перепады опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Возраст 90% людей, страдающих повышенным давлением, превышает 45 лет. Основными причинами гипертонии являются стрессы, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

