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В Москве зафиксировано экстремально высокое атмосферное давление

Во вторник столбик барометра поднимался до 779 мм рт. ст.

Экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано во вторник в Москве. В полдень барометры на метеостанции в центре столицы показывали 779 мм рт. ст.

Ранее синоптики прогнозировали, что давление во вторник будет значительно выше ноябрьской нормы — 765 мм рт. ст., передает m24.ru

Фото: realmeteo.ru

По прогнозам синоптиков, к концу недели атмосферное давление будет на 10–15 единиц ниже нормы.

По мнению медиков, такие резкие перепады опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Возраст 90% людей, страдающих повышенным давлением, превышает 45 лет. Основными причинами гипертонии являются стрессы, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Москве зафиксировано экстремально высокое атмосферное давление

Во вторник столбик барометра поднимался до 779 мм рт. ст.

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