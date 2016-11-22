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Крымская «Массандра» выпустила первое в РФ вино с «пропиской»

На винзаводе начался розлив вин с защищенным географическим указанием

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Мокрушин

На крымском госпредприятии «Массандра» начался первый в истории России розлив вина с защищенным географическим указанием.

«Это очень важный этап на пути возрождения легендарного предприятия. «Массандра», наконец, поменяла статус «винный напиток» на «вино с защищенным географическим указанием «Крым», — сказал управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

«Массандра» первой из российских винодельческих предприятий получила лицензию и первым запустило производство вина с «пропиской».

Как пишет ИА «Крыминформ», первым вином, которое сошло с конвейера с защищенным географическим указанием, стало десертное красное вино «Бастардо Массандра», которое вырабатывается только на этом предприятии. В этом году марке исполняется ровно 50 лет.

Отмечается, что одним из главных условий получения лицензии на производство вина с защищенным географическим указанием является приготовление его из ягод собственных виноградников.

До конца года «Массандра» планирует выпустить еще около трех десятков вин с «пропиской», в том числе «Мускат белый Красного камня», «Седьмое небо князя Голицына», «Марсала Массандра», «Малага Массандра», «Мадера Крымская» и многие другие.

Российские вина делятся натри категории. К первой отнесены вина с защищенным наименованием места происхождения, ко второй — с защищенным географическим указанием, к третьей — просто столовые, игристые, ликерные вина и коньяки.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Крымская «Массандра» выпустила первое в РФ вино с «пропиской»

Крымская «Массандра» выпустила первое в РФ вино с «пропиской»На винзаводе начался розлив вин с защищенным географическим указанием

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