«Ростов» может удивить в игре с «Баварией» — за них болеет весь город»

23 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на стадионе «Олимп-2» примет мюнхенскую «Баварию». Настолько серьезного соперника Ростов-на-Дону не видел с 1/2 финала Кубка Интертото в 1999 году, когда в город приезжал туринский «Ювентус». Тогда ростовчане потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4. Проиграли 1:5 они и в ответной игре. Интересно, что в то время итальянскую команду возглавлял Карло Анчелотти, для которого «Старая синьора» стала первым грандом в тренерской карьере, а Кубок Интертото — дебютным трофеем в статусе наставника команды. Сейчас Анчелотти является одним из самых титулованных, востребованных специалистов мира и привозит в Ростов одну из сильнейших команд Европы — «Баварию».

Если вспомнить первый матч этих команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, который состоялся 13 сентября в Мюнхене на «Альянц Арене», то тогда «Бавария» расправилась с «Ростовом» не хуже, чем в свое время «Ювентус». Подопечные Анчелотти в Германии не оставили и малейшего шанса ростовчанам, разгромив их со счетом 5:0.

Поражение в первом туре не сломило дух донской команды, и их дальнейшее выступление в самом престижном европейском клубном турнире нельзя назвать провальным. «Ростов» сумел дома заработать одно очко в противостоянии с крепким голландским ПСВ, а в третьем и четвертом туре дончане были в шаге от того, чтобы отобрать очки у финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона испанского «Атлетико» (0:1 — в домашнем матче и 1:2 — на выезде). К пятому туру «Ростов» уже лишился шанса на выход в плей-офф главного клубного турнира Старого Света, но не теряет надежд на попадание в весеннюю стадию Лиги Европы.

Сербский вратарь Деян Радич, который защищал цвета «Ростова» с 2010 по 2012 год, считает, что его бывшая команда сделала правильные выводы после поражения от мюнхенцев на выезде и в домашнем поединке сделает всё, чтобы добиться положительного результата.

— Вокруг матча «Ростова» с «Баварией» серьезный ажиотаж — всё-таки это одна из самых больших и значимых игр для донского клуба за последние годы, — сказал «Известиям» Радич. — Этого противостояния ждут не только футболисты и тренеры, но и весь город. Я и сам буду очень сильно переживать за «Ростов». Уверен, все футболисты ростовчан запредельно мотивированы, и надеюсь, им удастся показать хорошую игру, несмотря на силу грозного соперника. Если «Ростов» добьется успеха в игре с «Баварией», этот матч будут помнить долгие годы. Не стоит ждать такого же развития событий, как в первом матче этих команд в Мюнхене. Это будет совсем другая игра, в которой не стоит ждать большого количества голов.

Также Радич отметил, что кадровые потери «Баварии» не должны сильно сказаться на игре чемпионов Германии.

— Конечно, «Ростову» будет легче из-за отсутствия в составе мюнхенцев Арьена Роббена, Артуро Видаля, Хави Мартинеса, Кингсли Комана и Мануэля Нойера, — продолжил экс-голкипер дончан. — Но всё-таки «Бавария» — это не команда одного или двух футболистов, там достаточно сильных игроков. Но и в «Ростове» есть талантливые ребята, которые уже хорошо проявили себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Те же Дмитрий Полоз и Сердар Азмун могут реализовать свои моменты, которые, не сомневаюсь, у них будут.

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, но остающийся близким к клубу, уверен, что поддержка трибун и всего города поможет донскому клубу выглядеть достойно в противостоянии с «Баварией» и, возможно, добиться положительного результата в матче.

— В первую очередь приезд «Баварии» в Ростов-на-Дону — это величайшее событие и грандиозный праздник для всех любителей футбола, жителей Ростовской области, — признался «Известиям» Александр Шикунов. — К нам приезжает сильнейшая команда, один из лучших клубов в мире, и, конечно же, будет непросто. Но «Ростов» способен преподнести сюрприз «Баварии» и порадовать своих болельщиков. По крайней мере все футболисты команды очень этого хотят и серьезно настраиваются на игру. Не получилось, немного не повезло в матче с «Атлетико» — будем стараться добиться положительного результата в игре с «Баварией». Возможно, мюнхенцам будет не слишком комфортно играть в такую холодную погоду, но самое главное — это, конечно, поддержка зрителей. Она обещает быть запредельной. Весь город будет болеть за «Ростов», что, безусловно, окажет положительное влияние на команду и может помешать «Баварии». Скучно точно не будет.

По мнению Александра Шикунова, отсутствие лидеров «Баварии» в предстоящем матче не скажется на уровне игры немецкого гранда.

— Говорят, что «Бавария» будет играть против «Ростова» в ослабленном составе, что может помочь дончанам добиться положительного результата, — продолжил Александр Шикунов. — Считаю, что это полная ерунда. У такого клуба, как «Бавария», не бывает слабых игроков. В любом составе мюнхенцы остаются одним из сильнейших клубов в мире. У них в запасе сидят такие игроки, которых в нашем чемпионате нет ни у одной команды. Отсутствие главных лидеров, напротив, может даже негативно сказаться на «Ростове», так как запасные игроки «Баварии» будут более мотивированными, злыми. Им нужно доказывать свою полезность клубу, завоевывать место в основе. Ни о какой недооценке соперника тут речи быть не может.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

