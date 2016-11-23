Севастополь подготовился к выборам

Парламент Севастополя завтра рассмотрит во втором чтении законопроект «О внесении изменений в устав города Севастополя», предусматривающий введение прямых губернаторских выборов (они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года). О своем намерении участвовать в них уже сообщил врио главы города Дмитрий Овсянников. Не исключено, что конкуренцию ему составит экс-глава парламента Севастополя, депутат Алексей Чалый. По информации «Известий», именно Чалый стал инициатором законопроекта о выборах губернатора. Однако эксперты говорят, что решение о введении прямого голосования будет зависеть от федерального центра.



Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов — сторонников экс-«народного мэра» Севастополя и лидера «Русской весны», депутата Алексея Чалого. Среди них —действующий председатель парламента Екатерина Алтабаева и вице-спикер заксобрания Александр Кулагин. В поддержку инициативы выступил и врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников, который в августе этого года заявил о важности введения прямых выборов.

— Уверен, что депутаты примут положительное решение по вопросу внесения поправок в устав Севастополя, которые предполагают введение прямых выборов губернатора города, — заявил Овсянников, отвечая на вопрос «Известий» о возможной поддержке законопроекта.



В первом чтении 18 сентября документ был принят единогласно. Ко второму чтению депутаты предложили поправку, согласно которой губернатор Севастополя избирается путем прямых выборов сроком на пять лет, но не более чем на два срока подряд, рассказала «Известиям» Екатерина Алтабаева.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в России пройдут выборные кампании нескольких уровней. В 13 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов РФ: в Калининградской, Кировской, Ярославской, Томской, Саратовской, Свердловской, Белгородской, Новгородской и Рязанской областях, а также в республиках Карелия, Мордовия, Бурятия и Пермском крае. Также пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах и дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.



Основной интригой станут имена кандидатов, которые могут заявить о желании участвовать в выборах губернатора Севастополя, в случае если законопроект будет принят.

В Севастополе сложилась сложная внутриполитическая ситуация, связанная прежде всего с конфликтом элит, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Сейчас Алексей Чалый поддерживает Дмитрия Овсянникова на посту исполняющего обязанности губернатора.

— Алексей Чалый готов работать в связке с нынешним врио и может поддержать его кандидатуру на выборах. Одним из сильных оппонентов можно назвать кандидатуру депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика («Единая Россия»), который долго был политическим соратником Алексея Чалого, однако потом их пути разошлись, — говорит Ремизов. — Белик является известным политиком в регионе, у него есть репутация и политический капитал. Если он решит выставить свою кандидатуру, выборы будут носить достаточно острый конкурентный характер.

В окружении Чалого «Известиям» заявили, что он не намерен принимать участие в выборах. До самого политика дозвониться не удалось.



Дмитрий Белик заявил «Известиям», что поддержит кандидатуру Овсянникова в случае, если тот решит избираться. А пока намерен решать социально-экономические проблемы Севастополя, являясь действующим депутатом Госдумы от «Единой России».



Сейчас в Севастополе угрозы политической дестабилизации нет, поэтому есть возможность перейти к прямым выборам, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. Он не исключает, что свою кандидатуру на выборах может выдвинуть и Алексей Чалый.



— Несмотря на то что Чалый и Овсянников сейчас работают вместе, у экс-председателя заксобрания есть возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Севастополя, — говорит Марков. — А у федерального центра по этому вопросу пока нет единой позиции. В данном случае Кремль предпочитает дать возможность регионам проявиться, если они не совершают никакой ошибки. Сейчас прослеживается реализация концепции разделения политической ответственности за судьбу региона между ним самим и федеральным центром.

— Власти необходимо сохранить потенциал неравнодушия, который сложился в Севастополе, — говорит Марков. — На этом примере отрабатывается модель взаимодействия активной общественности и государственных институтов, которая может быть использована и в других регионах.

Политтехнолог Леонид Давыдов считает, что федеральный центр заинтересован в прекращении внутриэлитной борьбы в Севастополе.

— Введение еще одного механизма баланса интересов общества и власти стабилизирует ситуацию. А кто станет оппонентами врио губернатора Дмитрия Овсянникова, будет зависеть от того, как действующий глава региона проявит себя на политическом поле, — отметил Давыдов.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил «Известиям», что «прямые выборы — это воля субъекта», однако в случае с Севастополем о них говорить пока рано.



— Рано или поздно при стабилизации всех систем управления это должно было случиться (прямые выборы. — «Известия»). В Крыму и Севастополе на переходный период была выбрана непрямая форма выборов. Очевидно, что те люди, которые поднимают вопрос в Севастополе, апеллируют к тому, что переходный период, по их мнению, прошел. Я говорю об одном из претендентов на пост губернатора — Алексее Чалом и его команде.



После того как Крым вернулся в состав России, было много противоречий между местным парламентом и бывшим губернатором, добавляет Мартынов.



В Центральной избирательной комиссии «Известиям» рассказали, что обсуждение данного законопроекта не входит в их компетенцию. В ведомстве пояснили, что схему, по которой в Севастополе изберут губернатора, должен определить региональный законодатель и никаких технических проблем с переходом от одной системы к другой возникнуть не должно. Когда обсуждаемый в Севастополе законопроект будет принят, в ЦИК «внимательно изучат все избирательные моменты».

— В следующем году нас ждет первая выборная кампания, которая будет кардинальным образом отличаться от губернаторских кампаний предыдущего периода. Переходный период адаптации системы к выборам губернатора завершился. Поскольку сейчас сменился куратор управления внутренней политики администрации президента (первый замглавы АП Сергей Кириенко. — «Известия») и среди ключевых задач — работа с регионами, избирательная кампания в Севастополе должна стать более конкурентной, — полагает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.



— Я думаю, у Овсянникова достаточно хорошие шансы, чтобы выиграть прямые выборы, учитывая тот факт, что «эффект медового месяца» к тому моменту еще будет сохраняться. К тому же конфликт Алексея Чалого и Сергея Меняло (экс-губернатор Севастополя. — «Известия») создал такое впечатление, что виноваты обе стороны. Поэтому в этом смысле Чалый как кандидат скорее был бы символом возобновления конфликтного сценария. Комфортнее был бы вариант поддержки Чалым Овсянникова, чтобы идти на выборы одной командой. Если этот вопрос внесен, вряд ли это было без предварительных консультаций с Москвой. Опасности для региона я не вижу. Во многом это вопрос местной ментальности. Для Республики Крым традиционно, что у них парламентская форма. Для Севастополя прямые выборы вполне могут рассматриваться как приемлемая модель, — сказал политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.



Собеседник «Известий», близкий к администрации Севастополя, пояснил, что на данный момент рассматриваются несколько вариантов проведения выборов вплоть до «заморозки» прямого голосования до 2023 года.