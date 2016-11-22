В РФ ввели уголовное наказание за склонение к употреблению допинга

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.



Документ опубликован на официальном портале правовой информации 22 ноября.



Он предусматривает уголовную ответственность тренеров и спортивных врачей за использование допинга при работе со спортсменами и склонение их к применению запрещенных препаратов.



В частности, склонение спортсмена к приему допинга любыми сотрудниками спорта будет караться штрафом в размере до 300 тыс. рублей «или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». Кроме того, судья сможет вынести решение о тюремном заключении сроком до 1 года.

При этом, если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применении, размер штрафа составит до 500 тыс. рублей, а срок запрета занимать определенные должности увеличится до трех лет.

Тренеру или врачу, который выдаст спортсмену запрещенные вещества, будет грозить штраф до 1 млн рублей и тюремный срок до одного года. При этом, если эти действия повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, нарушитель будет помещен под стражу на срок до трех лет.

Напомним, законопроект был внесен главой комитета Госдумы VI созыва по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрием Свищeвым (ЛДПР) и депутатами-единороссами Маратом Бариевым и Ирeкoм Гильмутдинoвым.

