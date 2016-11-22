Оренбург вошел в десятку городов, где чаще всего угоняют автомобили

Оренбург вошел в десятку городов России, где чаще всего угоняют автомобили. Рейтинг составили крупные страховые компании, занимающие более половины рынка каско, сообщает РИА «Оренбуржье».

Оренбург оказался на шестом месте в списке, разделив его с Владивостоком. В этих городах угоняется 0,19% застрахованных автомобилей. Самым опасным в этом смысле оказался Санкт-Петербург, на втором месте — Кемерово, на третьем — Москва.

Что касается самых угоняемых автомобилей, страховщики выяснили, что особой популярностью у злоумышленников пользуются японские и корейские марки. Чаще всего жертвами угонов становятся владельцы Mazda CX-5, Toyota Camry, а также бюджетных Hyundai Solaris и Kia Rio.