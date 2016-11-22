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СМИ: Украинский суд арестовал захваченных в Крыму российских военных

Максима Одинцова и Александра Баранова заключили под стражу сроком на два месяца

Украинский суд на два месяца арестовал двух российских военных, которые были похищены в Крыму и вывезены СБУ на территорию Украины.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины похитили двух российских военных, Максима Одинцова и Александра Баранова, в международном автомобильном пункте пропуска «Джанкой».

Украинские спецслужбы заманили военных на пункт пропуска, пообещав предоставить им заверенные документы об образовании. В СБУ утверждают, что Одинцов и Баранов раньше служили в украинской армии и против них открыто уголовное дело о дезертирстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал случившееся провокацией украинских спецслужб и пояснил, что сейчас над этой проблемой работают соответствующие российские органы.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

СМИ: Украинский суд арестовал захваченных в Крыму российских военных

Максима Одинцова и Александра Баранова заключили под стражу сроком на два месяца

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