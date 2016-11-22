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Путин: проблема незаконных свалок требовала личного вмешательства

Президент РФ добавил, что вопрос о том, в какой форме это будет происходить, нуждается в проработке

Российский президент Владимир Путин заявил, что проблема утилизации мусора требует общественного контроля, однако вопрос о том, в какой форме он будет осуществляться, нуждается в проработке. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на форуме ОНФ.

«Безусловно, без тщательного, прямого общественного контроля здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши», — подчеркнул президент, комментируя проблему утилизации мусора и существования незаконных свалок.

«Семь тысяч свалок, 1500 полигонов, лицензии просрочены по многим объектам, 20 тыс. незаконных свалок— я привожу ваши данные — всё это создает невозможные условия жизни многих граждан вблизи этих объектов», — сказал Путин. Он также рассказал о том, что ему лично приходилось разрешать некоторые ситуации, связанные с проблемами свалок бытовых отходов.

«Я должен признаться. Что касается Московской области, мне приходилось лично некоторыми вопросами заниматься. Ничего не удавалось сдвинуть с мертвой точки, там и криминал вокруг этого крутится, бизнес процветает какой-то. Гражданам просто невозможно решить эти вопросы. Пока по моей личной команде не вставали сотрудники внутренних войск, ничего не могли сделать даже местные власти», — сказал президент.

Путин также добавил, что пока не готов ответить на вопрос о том, необходимы ли в этом случае поправки в законодательство или в другие нормативные акты, однако «общественность должна быть к этому подключена».

«В какой форме — нужно подумать», — резюмировал президент.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин: проблема незаконных свалок требовала личного вмешательства

Президент РФ добавил, что вопрос о том, в какой форме это будет происходить, нуждается в проработке

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