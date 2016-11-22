В Кремле высказались против сравнения экономики России с инфарктом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сравнение состояния российской экономики с инфарктом миокарда, которое ранее сделал советник главы государства Сергей Глазьев, заявил, что в Кремле не поддерживают его точку зрения.

Напомним, ранее Сергей Глазьев заявил, выступая на форуме «Ловушки «новой нормальности», что после перехода к свободному плаванию курса рубля произошел девальвационный скачок и инфляционный шок, от которого экономика страны все еще не может оправиться. По его мнению, макроэкономическая ситуация в стране была сравнима с больным инфарктом миокарда.

«Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения. Мы ее не разделяем. Более того, ее не разделяют ведущие экономисты, которые курируют экономический блок», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Напомним, ЦБ освободил курс рубля в конце 2014 года в условиях падения цен на нефть. При этом, чтобы снизить девальвационные и инфляционные риски, регулятор резко поднял ключевую ставку до 17%, а затем постепенно снижал ее. Сейчас она составляет 10%.