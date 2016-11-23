Иракское ополчение отрежет Мосул от Сирии

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» готовится в ближайшие дни перекрыть последнюю артерию, по которой идет поток боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) из Мосула в соседнюю Сирию. Речь идет о дороге, связывающей «столицу террористов» с городом Тель-Афар. Успех операции позволит полностью перекрыть снабжение экстремистов, существенно облегчить продвижение иракской армии в Мосуле и создать плацдарм для последующих операций.

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», входящее в состав армии страны, в ближайшие дни проведет широкомасштабную операцию, чтобы установить контроль над последней дорогой, по которой боевики ИГИЛ бегут из Мосула в соседнюю Сирию, а также блокировать город. Об этом «Известиям» рассказал военный представитель ополчения Карим ан-Нури.

— Наши подразделения сейчас находятся в районе аэропорта (Тель-Афара, примерно в 60 км к западу от Мосула. — «Известия»). Мы полностью просматриваем и простреливаем дорогу, которая ведет из Мосула. В предстоящие несколько дней мы намерены провести широкомасштабную операцию по установлению контроля над этой дорогой, что позволит остановить бегство боевиков в Сирию. Таким образом мы отрежем Мосул от Тель-Афара и Ракки, и, по сути, столица боевиков окажется окруженной со всех сторон, — отметил Карим ан-Нури.

Народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» было сформировано в июне 2014 года и состоит преимущественно из шиитов. Первоначально оно действовало как самостоятельная структура, поддерживающая правительственные войска. А уже в июле этого года ополчение было включено в состав иракской армии, и с тех пор официальные представители Багдада подчеркивают, что оно является неотъемлемой частью вооруженных сил Ирака.

Как и в случае с другими операциями против ИГИЛ, «Аль-Хашд аш-Шааби» принимает активное участие в боях по освобождению Мосула, которые начались 17 октября. С тех пор добровольцы выбили террористов из ряда населенных пунктов, находящихся в окрестностях города.

Что касается боевиков ИГИЛ, то после начала операции многие из них стали покидать Мосул и бежать в направлении Сирии, причем, как ранее писали «Известия» со ссылкой на представителя ополчения, экстремисты перемещались совершенно свободно, не подвергаясь воздушным атакам со стороны американской коалиции, которая также принимает участие в операции по освобождению Мосула. Однако по мере продвижения иракской армии возможностей бежать у террористов оставалось всё меньше. Теперь покинуть город и проследовать в направлении Сирии можно только по дороге, ведущей в сторону Тель-Афара. Территории к югу от нее контролируются иракскими правительственными силами, а к северу — курдскими формированиями.

Как рассказал «Известиям» директор иракского Республиканского центра изучения стратегии и безопасности Муатазз Мухи Абдель Хамид, установление контроля над этой дорогой силами «Аль-Хашд аш-Шааби» станет огромным шагом вперед на пути освобождения Мосула и в целом Ирака и Сирии от ИГИЛ.

— Эта дорога является важной со стратегической точки зрения. Установление контроля над ней позволит прервать снабжение боевиков в Ракке и ликвидировать поток террористов из Сирии в Ирак и обратно. В частности, речь идет о смертниках, с которыми приходится иметь дело правительственным войскам в Мосуле. Большинство из них прибывает из соседней страны. Кроме того, действия «Аль-Хашд аш-Шааби» позволят создать плацдарм для последующего освобождения Тель-Афара и установления контроля над иракско-сирийской границей. Вместе с тем ополчение едва ли станет продвигаться в сторону Мосула и проводить операции там. Как не раз заявлял премьер Ирака Хейдар аль-Абади, эта задача стоит перед регулярными армейскими частями, подразделениями антитеррора и курдскими формированиями «Пешмерга», которые ведут наступление на позиции боевиков в городе с восточного и северо-восточного направлений, как это предусмотрено изначально выработанной стратегией, — отметил Муатазз Мухи Абдель Хамид.