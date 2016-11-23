Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Иракское ополчение отрежет Мосул от Сирии

Формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» готовятся перекрыть последний путь, по которому боевики бегут в соседнюю с Ираком страну

Фото: al-hashed.net

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» готовится в ближайшие дни перекрыть последнюю артерию, по которой идет поток боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) из Мосула в соседнюю Сирию. Речь идет о дороге, связывающей «столицу террористов» с городом Тель-Афар. Успех операции позволит полностью перекрыть снабжение экстремистов, существенно облегчить продвижение иракской армии в Мосуле и создать плацдарм для последующих операций.

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», входящее в состав армии страны, в ближайшие дни проведет широкомасштабную операцию, чтобы установить контроль над последней дорогой, по которой боевики ИГИЛ бегут из Мосула в соседнюю Сирию, а также блокировать город. Об этом «Известиям» рассказал военный представитель ополчения Карим ан-Нури.

— Наши подразделения сейчас находятся в районе аэропорта (Тель-Афара, примерно в 60 км к западу от Мосула. — «Известия»). Мы полностью просматриваем и простреливаем дорогу, которая ведет из Мосула. В предстоящие несколько дней мы намерены провести широкомасштабную операцию по установлению контроля над этой дорогой, что позволит остановить бегство боевиков в Сирию. Таким образом мы отрежем Мосул от Тель-Афара и Ракки, и, по сути, столица боевиков окажется окруженной со всех сторон, — отметил Карим ан-Нури.

Народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» было сформировано в июне 2014 года и состоит преимущественно из шиитов. Первоначально оно действовало как самостоятельная структура, поддерживающая правительственные войска. А уже в июле этого года ополчение было включено в состав иракской армии, и с тех пор официальные представители Багдада подчеркивают, что оно является неотъемлемой частью вооруженных сил Ирака.

Как и в случае с другими операциями против ИГИЛ, «Аль-Хашд аш-Шааби» принимает активное участие в боях по освобождению Мосула, которые начались 17 октября. С тех пор добровольцы выбили террористов из ряда населенных пунктов, находящихся в окрестностях города.

Что касается боевиков ИГИЛ, то после начала операции многие из них стали покидать Мосул и бежать в направлении Сирии, причем, как ранее писали «Известия» со ссылкой на представителя ополчения, экстремисты перемещались совершенно свободно, не подвергаясь воздушным атакам со стороны американской коалиции, которая также принимает участие в операции по освобождению Мосула. Однако по мере продвижения иракской армии возможностей бежать у террористов оставалось всё меньше. Теперь покинуть город и проследовать в направлении Сирии можно только по дороге, ведущей в сторону Тель-Афара. Территории к югу от нее контролируются иракскими правительственными силами, а к северу — курдскими формированиями.

Как рассказал «Известиям» директор иракского Республиканского центра изучения стратегии и безопасности Муатазз Мухи Абдель Хамид, установление контроля над этой дорогой силами «Аль-Хашд аш-Шааби» станет огромным шагом вперед на пути освобождения Мосула и в целом Ирака и Сирии от ИГИЛ.

— Эта дорога является важной со стратегической точки зрения. Установление контроля над ней позволит прервать снабжение боевиков в Ракке и ликвидировать поток террористов из Сирии в Ирак и обратно. В частности, речь идет о смертниках, с которыми приходится иметь дело правительственным войскам в Мосуле. Большинство из них прибывает из соседней страны. Кроме того, действия «Аль-Хашд аш-Шааби» позволят создать плацдарм для последующего освобождения Тель-Афара и установления контроля над иракско-сирийской границей. Вместе с тем ополчение едва ли станет продвигаться в сторону Мосула и проводить операции там. Как не раз заявлял премьер Ирака Хейдар аль-Абади, эта задача стоит перед регулярными армейскими частями, подразделениями антитеррора и курдскими формированиями «Пешмерга», которые ведут наступление на позиции боевиков в городе с восточного и северо-восточного направлений, как это предусмотрено изначально выработанной стратегией, — отметил Муатазз Мухи Абдель Хамид.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Иракское ополчение отрежет Мосул от Сирии

Иракское ополчение отрежет Мосул от СирииФормирования «Аль-Хашд аш-Шааби» готовятся перекрыть последний путь, по которому боевики бегут в соседнюю с Ираком страну

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке