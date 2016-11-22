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Налог на имущество снизят жильцам взорвавшегося дома в Рязани

Для этого будет пересмотрена кадастровая стоимость их квартир

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев распорядился пересмотреть кадастровую стоимость квартир в доме в 1-м Осеннем переулке. Она должна быть снижена. Таким образом, для собственников жилья в пострадавшем доме будет снижен налог на имущество.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на сайт регионального правительства, на прошлой неделе Госдума приняла закон, который позволяет принимать подобные решения на региональном уровне.

Как писали «Известия», взрыв прогремел в многоэтажном доме в Рязани утром 23 октября. Приоритетной версией остается утечка газа. В результате 7 человек погибли, еще 16 пострадали. Полностью разрушенными оказались 11 квартир.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Налог на имущество снизят жильцам взорвавшегося дома в Рязани

Для этого будет пересмотрена кадастровая стоимость их квартир

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