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Пятница,
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Шекспир, «Тобол» и комиксы: лучшее на Non/fiction

Почетным гостем главной книжной выставки-ярмарки в этом году стала Великобритания

Фото предоставлено пресс-службой Non/fiction

В открывающейся 30 ноября 18-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы (Non/fiction №18) примут участие около 300 издательств, книготорговых предприятий и институций культуры из 17 стран мира.

На стендах и в деловой программе ярмарки участвуют Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Иран, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, Словения, США, Франция и Япония. Представители этих стран привезут книжные новинки разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, деловой и справочной.

Почетным гостем ярмарки впервые станет Великобритания. Мероприятие посетят более десятка книгоиздателей и литературных агентов, а также — писатели Джулиан Барнс, Дженни Брум и другие авторы.

На стенде страны-почетного гостя для любителей классики приготовят сюрприз: интерактивный проект, с помощью которого можно создать собственное произведение по мотивам сонетов Шекспира.

Одну из самых насыщенных и интересных программ приготовило издательство «Эксмо». Афиша лидера российского книжного рынка традиционно привлекает внимание посетителей ярмарки. В этом году в программе «Эксмо» состоится долгожданное для книголюбов событие — классик современной российской фантастики Алексей Иванов представит новый монументальный исторический роман «Тобол. Много званых», посвященный покорению Сибири. «Много званых» — первый том обширного труда, где круто перемешаны события из истории Государства Российского.

Владимир Войнович встретится с читателями, чтобы анонсировать выход нового романа «Малиновый пеликан», поэт и публицист Дмитрий Быков попугает книгой «Страшные стихи», а романтичный польский писатель Януш Вишневский презентует роман «Время желаний».

Отдельным праздником станет встреча с классиком российского кино, режиссером Ираклием Квирикадзе, написавшем художественную автобиографию «Мальчик, идущий за дикой уткой» — повествование о себе и нашем кинематографе.

Подарком читателям станет презентация мемуаров художника Бориса Мессерера «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Муж Беллы Ахмадулиной записал свои воспоминания о тех самых, ставших культовыми шестидесятых. Среди героев его книги — Иосиф Бродский и Василий Аксенов, Тонино Гуэрра и Андрей Битов, а также многие другие творческие люди.

Традиционно на Non/fiction есть отдельная, яркая и веселая детская программа: всевозможные квесты по книгам известных сказочников, выставки-инсталяции, мастер-классы. Кроме того, откроется детская площадка «Территория познания», где малыши смогут узнать много нового об окружающем мире из научных книг и от их авторов.

Художница Дженни Брум проведет мастер-классы для детей и детских иллюстраторов, расскажет об опыте составления уникальных серий и работе редактора детской книги.

А для любителей комиксов состоится серия встреч на тему «Комикс как часть книжной культуры». Лекцию «Комиксы, непохожие на комиксы» прочтет преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед, также состоится творческая встреча с художником и автором комиксов Томом Голдом.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдет торжественное вручение премии Посольства Франции, выступления лауреатов премии «Просветитель» и презентация книги, изданной к 25-летнему юбилею премии «Русский Букер».

18-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы продлится до 4 декабря.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Шекспир, «Тобол» и комиксы: лучшее на Non/fiction

Шекспир, «Тобол» и комиксы: лучшее на Non/fiction Почетным гостем главной книжной выставки-ярмарки в этом году стала Великобритания

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