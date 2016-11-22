В Якутии ввели в эксплуатацию две новые солнечные электростанции

В Олекминском районе Якутии ввели в строй две новые солнечные электростанции. Проект был реализован акционерным обществом «Сахаэнерго».

Мощность солнечной электростанции в поселке Дельгей составляет 80 кВт, в селе Иннях — 20 кВт. Среднегодовая выработка электроэнергии запланирована в объеме 114 тыс. кВт•ч. Новые энергообъекты интегрированы в существующие системы электроснабжения населенных пунктов.

С вводом в эксплуатацию двух новых солнечных станций ожидается значительная экономия дорогостоящего привозного топлива для дизелей. Ежегодно планируется экономить более 1,3 млн рублей, сообщает ИА SakhaNews.

На новых солнечных электростанциях установлено 340 панелей, сделанных из металла. Их можно регулировать до оптимального угла наклона. Новейшее преобразовательное оборудование СЭС отличается надежностью, простотой в эксплуатации и монтаже. Они адаптированы к использованию в условиях северного климата.

На сегодняшний день в Якутия эксплуатируются 16 солнечных электростанций, построенных в рамках инвестиционных программ «Сахаэнерго» и РАО ЭС Востока.