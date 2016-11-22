Credit Suisse: в России уменьшилось количество долларовых миллионеров

С 2015 по 2016 год количество долларовых миллионеров в России уменьшилось на 16%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе швейцарского банка Credit Suisse.

Общее число долларовых миллионеров в мире увеличилось на 1,8%.

Как сообщается в докладе, РФ стала второй страной, в которой по итогам 2015 года произошло столь значительное сокращение числа миллионеров. Первое место по этому показателю занимает Аргентина. В этой стране число сократилось на 32%.

При этом в мире в 2015 году число долларовых миллионеров возросло на 1,8% и составило 32,335 млн человек. Большая часть долларовых миллионеров в мире (41%, или около 13,5 млн человек) проживают в США, передает RNS. Рост этого показателя в стране в минувшем году достиг 2,1%.

