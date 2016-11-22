В Череповце эвакуируют бесхозные автомашины, мешающие уборке снега

С улиц и дворов Череповца будут принудительно эвакуировать автомобили, брошенные владельцами на проезжих частях. «Подснежники» мешают коммунальным службам оперативно убирать снег.



Одним из первых в городе от здания районной администрации был эвакуирован автомобиль Daewoo Nexia, стоявший там с сентября. Владелец иномарки получил уведомление с требованием убрать машину, но он не предпринял никаких действий. Всего их получили более 10 автолюбителей.



Как пишет CpV.Ru, в настоящее время на учете в департаменте ЖКХ находится около 20 «подснежников», которые в скором времени планируется принудительно эвакуировать. Со дворов и улиц Череповца уберут даже крупногабаритные машины, для этих целей из Вологды прибудет специальный эвакуатор.

Сообщается, что за зиму в 2015 году на городские штрафстоянки было вывезено порядка 60 брошенных автомобилей.