Иностранный капитал потянулся в российский АПК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает рост интереса иностранных фондов к аграрному сектору России. По данным Центра привлечения инвестиций в регионы России, в 2016 году проектов с участием иностранных инвесторов в сельском хозяйстве насчитывается уже на 30% больше, чем в 2015 году. Аналитики считают это вполне логичным, поскольку российский АПК за последние два года показал уверенный рост. Наиболее привлекательным для вложений эксперты считают зерновой рынок и призывают иностранных инвесторов обратить внимание не столько на само сельхозпроизводство, сколько на переработку зерна.

В текущем году проектов с участием иностранных инвесторов насчитывается уже на треть больше, чем в 2015 году, сообщили «Известиям» в РФПИ. При этом, по данным Центра привлечения инвестиций в регионы России (структура РФПИ), в объявленных планах инвесторов из Европы и Юго-Восточной Азии сельское хозяйство занимает второе место.

Высокий интерес зарубежных игроков к российскому АПК в РФПИ объясняют опережающими темпами развития отрасли и низким уровнем издержек российских производителей в сравнении с иностранными конкурентами.

— РФПИ активно сотрудничает с партнерами из Китая, Таиланда и стран Ближнего Востока по ряду сельскохозяйственных проектов, включая развитие крупного комплекса птицеводческих хозяйств в Ленинградской области, строительство одного из крупнейших в России молочных комплексов в Рязанской области, а также инвестирование в ведущего производителя риса, компанию «Националь» и одного из крупнейших производителей продуктов питания в РФ компанию «Эфко», — уточнили в фонде.

В частности, в ноябре при участии РФПИ было заявлено о трех крупных сделках в российском АПК с привлечением иностранного фонда. Консорциум инвесторов во главе с РФПИ и фондом правительства Абу-Даби Mubadala Development Company инвестируют около $9 млрд в российский агрохолдинг «АФГ «Националь» для увеличения объемов производства, расширения земельного банка и инфраструктуры. Также РФПИ, Mubadala и другие партнеры планируют направить около 10 млрд рублей в ГК «Эфко». Кроме того, недавно фонд заявил о том, что договорился с китайской агропромышленной компанией Charoen Pokphand Group о ключевых параметрах по проекту строительства молочного комплекса в Рязанской области стоимостью $1 млрд.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает интерес иностранных инвесторов вполне логичным. По его мнению, за последние два года в условиях ответных мер на санкции отечественный агросектор научился на промышленной основе производить достаточное количество продовольствия, показал уверенный рост и тем самым заявил о себе как о состоявшемся бизнес-сегменте нашей экономики. А любой сектор, который показывает высокие темпы роста, привлекателен для вложений.

— Масложировой сектор, кроме прочего, очень интересен для иностранных инвесторов, поскольку является лидером несырьевого экспорта. Это как раз такие инвестиции, которые с точки зрения валютной выручки защищены от рисков девальвации, — уточнил он.

По мнению финансового аналитика «Финама» Тимура Нигматуллина, иностранных инвесторов при совместной работе с РФПИ в первую очередь привлекают более низкие риски за счет партнерства с госструктурой.

— Таким образом, ввиду снижения рисков инвесторы снижают требования к норме доходности, а значит, увеличивается количество потенциально подходящих проектов, что положительно сказывается на притоке прямых инвестиций, — пояснил Тимур Нигматуллин.

Он считает, что РФПИ достаточно эффективно работает с точки зрения расходования госсредств. К примеру, за всё время фонд инвестировал или одобрил для этих целей более 850 млрд рублей. При этом из них средства РФПИ составили лишь около 86 млрд рублей.

— Сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей для привлечения прямых инвестиций, так как местные производители сельхозпродукции стали основными бенефициарами ослабления рубля, продовольственных санкций и наращивания господдержки. Несмотря на эффект высокой базы, отрасль продолжает расти опережающими темпами относительно динамики ВВП, — отметил эксперт.

Так, за первое полугодие 2016 рост ВВП сектора составил 1,5% к соответствующему периоду прошлого года. Вклад сельского хозяйства в ВВП составил 2,8% против 2,4% за первую половину 2014 года.

Глава Института аграрного маркетинга Елена Тюрина признает, что сейчас ведется много переговоров с иностранными инвесторами, однако, по ее словам, часто дальше разговоров дело не идет.

— Непонятно, как будут выстраиваться отношения с ЕС, что будет с санкциями, как будут работать меры господдержки сельхозпроизводства и новых инвестпроектов, будут ли какие-то преференции и льготы новым проектам со стороны региональных властей — всё это учитывается при принятии решения о финансировании того или иного проекта, — объяснила Елена Тюрина.

Вместе с тем она согласна, что иностранным компаниям интересен российский АПК. И кроме совместных с РФПИ проектов есть еще множество, которые осуществляются вместе с российскими частными фондами. Прежде всего, как говорит эксперт, иностранцы вкладываются в переработку.

— Для инвесторов мы считаем более привлекательным для вложений зерновой рынок, потому что мы видим тренд на рост производства. Но это должны быть инвестиции не в сельхозпроизводство, а в переработку и логистику. В любом случае мы рекомендуем обратить внимание иностранных инвесторов на это направление, — сказала эксперт.