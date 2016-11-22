Брянский губернатор запретил ремонтировать дороги зимой

Брянский губернатор Александр Богомаз запретил ремонтировать дороги зимой, он призвал руководство города не упорствовать в зимнем строительстве дорог.

Богомаз заявил, что в регионе из-за сложившейся погодной ситуации все работы по асфальтированию дорог и тротуаров должны прекратиться. Он предложил заложенные на ремонт дорог средства, которые не успели освоить в этом сезоне, оставить на следующий год.

«Там, где работы не требуют асфальтирования, их можно продолжать. Например, прокладывать на Московском проспекте ливневку. А асфальтирование дворов необходимо прекратить», — сказал Александр Богомаз

По его словам губернатора, к 1 марта 2017 года надо утвердить все проекты и приступить к торгам, а ремонтные работы должны начинаться с 1 апреля, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В 2017 году на реконструкцию дорог в Брянской области выделено около 3,2 млрд рублей.