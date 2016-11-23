Чиновники сдадут свои аккаунты

Российских чиновников обяжут информировать работодателя об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Впервые соответствующий отчет им придется подать до 1 апреля 2017 года — Минтруд РФ уже готовит специальную форму для заполнения. Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит увольнение.

Основанием для обязательного отчета об участии госслужащих в соцсетях и блогах стала вступившая в силу 1 июля 2016 года ст. 20.2 закона «О государственной гражданской службе» (79-ФЗ), которая обязывает чиновников сообщать, в каких социальных сетях и форумах они участвуют и под какими именами. В Минтруде «Известиям» рассказали, что главной целью такого регулирования является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики». Представленные данные об участии в соцсетях, блогах и форумах не будут общедоступными.

— Устанавливается обязанность граждан России, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы, а также государственных гражданских служащих, представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, — отметили в пресс-службе Минтруда. — Под данными, позволяющими идентифицировать гражданина или гражданского служащего, подразумевается любая информация о гражданине или гражданском служащем, опубликованная данным лицом в социальной сети, блоге, форуме и позволяющая идентифицировать гражданина или гражданского служащего.

Собеседник «Известий» в Минтруде пояснил, что идентифицировать человека позволяет набор данных — таких как фамилия, имя и фотография.

Опрошенные «Известиями» представители нескольких различных министерств и ведомств рассказали, что у них еще не собирали данные об аккаунтах в соцсетях, так как непонятно, в какой форме следует представлять такую информацию.

Соответствующую форму уже готовят в Минтруде, позднее она будет утверждена правительством. Как именно будет выглядеть форма, в Минтруде не пояснили, отметив, что начинать сбор и систематизацию данных можно уже сейчас.

— До принятия соответствующего акта правительства России считаем возможным осуществлять обязательное представление сведений в произвольной форме с заверением подписью гражданина, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. — Исполнителем является уполномоченный представитель нанимателя гражданского служащего. Государственным органам рекомендуется проводить проверочные мероприятия на системной основе в отношении граждан по мере необходимости, в отношении гражданских служащих — раз в год.

Если чиновник забудет рассказать о каком-то аккаунте, это будет являться фактом представления недостоверных и неполных сведений, утверждают в Минтруде.

— Непредставление сведений гражданским служащим влечет за собой освобождение гражданского служащего от должности гражданской службы и его увольнение, — рассказали в пресс-службе министерства.



Есть ряд случаев, когда об активности в Сети чиновники смогут не отчитываться.

— Указанные сведения не представляются гражданскими служащими, если общедоступная информация размещалась в рамках исполнения должностных обязанностей, — рассказали в пресс-службе Минтруда. — К указанным случаям относится, например, создание гражданским служащим официального аккаунта государственного органа в интернете или осуществление функций пресс-секретаря с размещением на персональном сайте официальной информации государственного органа.

В Минтруде уверены, что среди чиновников могут быть те, кто не пользуется соцсетями.

— В случае если гражданин отрицает размещение общедоступной информации, а также данных, позволяющих его идентифицировать, на сайтах или страницах сайтов в сети интернет, то полагаем необходимым получить от него подтверждение данного факта в письменной форме, — отметили в пресс-службе Минтруда.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян напомнил, что в России порядка 1,5 млн чиновников, из которых, по его оценкам, примерно 70% могут пользоваться соцсетями.

— Соблюдение этических кодексов — это неплохо, учитывая, что чиновники — это публичные люди, — считает Карен Казарян. — Главный вопрос — как проконтролировать полноту предоставленных сведений и как доказать, что найденный аккаунт в соцсети действительно принадлежит чиновнику, а не фейковый? Надеюсь, все эти вопросы будут предусмотрены в акте правительства.

В качестве примера громкого резонанса высказывания чиновника в соцсетях можно вспомнить пост бывшего министра образования РФ Дмитрия Ливанова, который негативно охарактеризовал в Twitter SIM-карту компании МТС. Одно грубое слово в Сети, и на министра обрушилась лавина критики со стороны депутатов, общественных движений и простых граждан.