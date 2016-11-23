В Стокгольмском арбитраже стартовали слушания по спору между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контракту на транзит газа в Европу.

Случай — беспрецедентный.

Прежде шведский арбитраж не рассматривал столь крупный иск по вопросам транзита энергоресурсов. Решение по этому делу, в рамках которого украинский холдинг требует от российского концерна более $10 млрд и принципиальных изменений условий транспортировки голубого топлива, по сути, предопределит судьбу украинской газотранспортной системы (ГТСУ). Какой будет резолюция суда, сложно предположить, но одно ясно — процесс будет затяжным. Доводы сторон для суда изначально равновесные, но объективно юридических аргументов у «Газпрома» больше.

Тем не менее нелепую попытку «спрогнозировать» ситуацию предпринял накануне коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Проблема в том, что «Газпрому» придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на $4 млрд больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок», — написал он в одной из популярных социальных сетей. То есть менеджер «Нафтогаза» «бежит впереди паровоза», слепо верит в судебный успех для Украины, декларируя поспешные и абсолютно абсурдные заключения. Ко всему прочему — и совсем недальновидные.

Странность суждений Витренко не может не удивлять. Нет сомнений, что в своем предсказании он глубоко заблуждается. И вот почему.

Во-первых, если Киев так жаждет отраслевой инфраструктурной интеграции с Евросоюзом, то ГТСУ без российского газа — обычный музейный экспонат, о чем не раз заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Тем не менее, даже несмотря на высокие риски транзита (это и общеизвестные случаи, когда Незалежная воровала из системы газ, предназначенный для европейских контрагентов, и отсутствие гарантий, что подобные инциденты не повторятся, и сохраняющаяся политическая нестабильность в стране); несмотря на строительство новых экспортных путей в ЕС в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», Россия, как известно, не собиралась полностью отказываться от ее транзитных услуг. Правда, только при условии, что Киев предоставит России приемлемые ставки на прокачку голубого топлива.

То есть мы видим, что в текущих условиях «Нафтогазу» надо смотреть на проблему не с точки зрения взвинчивания таксы для «Газпрома», а с иных — рациональных — позиций, нацеленных на сохранение стратегической кооперации с российским концерном. Поэтому администрации «Нафтогаза» логичнее было бы обещать «Газпрому» дисконт на прокачку газа через территорию Украины, чтобы по истечении долгосрочного контракта (действует до конца 2019 года) не упустить единственного клиента ГТСУ, а вместе с ним и транзитные сборы, которые в республиканской казне весомы.

По существу, сегодня украинская труба уже приближается к критической стадии. Ждать, когда она превратится в груду металлолома, осталось совсем недолго, если только не предпринять оперативных мер. Без инвестирования примерно $5 млрд в капитальный ремонт газотранспортной системы Украины (и самой магистрали, и сопутствующей инфраструктуры, и в особенности газокомпрессорных станций) в ближайшие годы никак не обойтись. А этот порядок капзатрат уже сопоставим со стоимостью новых проектов России по доставке газа в Европу.

К примеру, смета по стройке «Северного потока-2» оценивается в $10 млрд. Но это будет абсолютно новая высокотехнологичная система со сроком службы в 30–50 лет. И любой здравомыслящий внешний инвестор, какой бы ангажированной позиции он ни придерживался, не станет вкладываться в ГТСУ, которая, без преувеличения, «дышит на ладан».

В принципе такую тенденцию мы и наблюдаем — и не первый год. В последние пять–семь лет транши от европейцев и американцев в ГТСУ если и имели место, то только в мизерных порциях. Ими можно пренебречь: по сравнению с требуемыми миллиардами даже несколько десятков миллионов — ничто. А в последнее время от политических союзников Киева уже нет даже обещаний финансовой помощи на латание дыр в ГТСУ. Не стоит забывать и о запредельном уровне коррупции на Украине — едва ли целевые транши в полной мере дошли до конечного адресата, скорее всего большая часть «потерялась» в карманах отраслевых чиновников.

Ну и, во-вторых, у «Газпрома» есть чем ответить оппоненту — встречный судебный иск концерна к «Нафтогазу» даже внушительней и может расширяться ежеквартально из-за продолжения несоблюдения украинским контрагентом контрактного правила «бери или плати».

В августе 2016 года общие встречные требования «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках стокгольмского разбирательства составляли почти $39 млрд. Львиная доля от этой суммы относится к контракту на поставку газа, а претензии росхолдинга и по транзитному соглашению касаются лишь небольшого объема так называемого балансирующего газа.

В свою очередь, согласно годовому отчету НАК, общие судебные требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по состоянию на 31 июля 2016 года составили $28,3 млрд. Из них по контракту на поставку газа — $18,1 млрд, в частности $14,2 млрд относятся к вопросу ценообразования в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. Требования по транзитному контракту — $10,2 млрд.

Вышеприведенные цифры показывают, что даже по сумме абсолютных финансовых претензий «Нафтогаз» российскому концерну проигрывает. То есть в случае беспристрастного арбитражного постановления суда, обяжи он применить соперничающими сторонами принцип благородного тотального взаимозачета, «Газпрому» «засветит» радужное сальдо как минимум в $10 млрд.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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