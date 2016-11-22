В Нижнем Новгороде горит Дворец культуры имени Орджоникидзе

В Московском районе Нижнего Новгорода произошло крупное возгорание в здании Дворца культуры имени Орджоникидзе.



Как сообщает портал НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.08 по Москве.

На момент прибытия первых пожарных подразделений горение происходило на втором этаже здания на площади 300 кв. м.



Были эвакуированы три человека. Среди них один пострадавший, по предварительным данным, директор Дворца культуры. Он доставлен в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России.



В пресс-службе сообщили также, что угрозы распространения огня на ближайшие здания нет. В настоящее время тушение пожара продолжается.

