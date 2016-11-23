Минпромторг заказал создание «черных ящиков» для автомобилей

Минпромторг выделил субсидию на разработку «черных ящиков» для колесных транспортных средств — 7,5 млн на 2016 год достались Научно-исследовательскому институту вычислительных комплексов им. М.А. Карцева (НИИВК). Это в очередной раз подтверждает намерение властей оснастить отечественные автомобили бортовыми устройствами, фиксирующими и передающими параметры движения и работы систем автомобиля.



Деньги на разработку отечественного «черного ящика» для колесного транспорта выделены профильной организации: НИИВК сейчас делает и поставляет бортовые самописцы для малой авиации и для поездов московского метро. Профинансированный Минпромторгом проект официально называется «Разработка базовой технологии производства многофункциональных аварийных вычислителей-регистраторов («черных ящиков») на базе ARM-архитектуры для транспортных средств различного назначения».



— Прототип мы хотим изготовить как можно скорее — он будет представлен в следующем году, — рассказали «Известиям» в НИИВКе. — Регистраторами наша организация занимается давно. Сейчас мы работаем над универсальной платформой, которая позволит в широком спектре транспортных средств применять наши решения по крайней мере в аппаратно-программной части. Хотя технология исполнения устройств будет разной: для автомобильного «черного ящика» не нужна такая же степень защищенности, как для авиационного регистратора. Для автомобильного варианта прибора очень важна цена — она не должна быть высокой, также очень важна компактность.

Ранее в правительстве РФ принципиально согласились с идеей оснащения всех автомобилей «черными ящиками» — специальными устройствами, записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства. 28 октября вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая подготовит сценарий изменений нормативно-правового регулирования для обеспечения возможности внедрения интеллектуальных телематических систем (ИТС). В рамках организации ИТС обсуждается оснащение всех эксплуатируемых в РФ автомобилей бортовыми устройствами, контролирующими состояние всех систем автомобиля.

Речь идет о формировании единой среды сбора, обработки и передачи практически любой информации о местоположении и состоянии автомобиля. Конкретные пакеты информации будут определяться потребностями: возможна передача данных о нагрузке на ось грузового автомобиля (это решает вопрос взвешивания перевозимых грузов), стиле езды конкретного водителя (для составления договора страхования), необходимости ремонта или замены определенных узлов (для автосервиса).

Обязательным или добровольным для владельцев ТС будет оснащение машин «черными ящиками» — вопрос пока открытый. Обсуждаются разные варианты: например, обязательное оснащение автомобиля прибором при заключении договора ОСАГО либо добровольное оснащение за ощутимую скидку при оформлении страхования.

— Цена и габариты прибора будут зависеть от его функционала: если это будет, условно говоря, видеорегистратор с возможностью определения местоположения на момент удара — это одна задача, — пояснили в НИИВКе. — Если нужно регистрировать больше параметров — когда было нажатие на тормоз и горели ли в момент аварии габаритные огни, — тогда прибор нужно интегрировать в систему управления автомобилем, и это уже принципиально иной уровень сложности задачи. Хотя бы потому, что моделей автомобилей и производителей много и с каждым нужно будет решать вопрос интеграции нового устройства.

Планируется, что новая инфраструктура ИТС позволит также осуществлять все процессы управления трафиком, предусмотренные возможностями «Интеллектуальных транспортных систем», которые сейчас строятся в Москве, Петербурге и Казани. Речь идет об «умных» системах наблюдения, распознающих транспортные средства, системе «Умный общественный транспорт», позволяющей оптимизировать маршруты и интервалы, системе «Умная парковка» и т.д.



— Стоимость подобного телематического бортового устройства для автомобиля колеблется в пределах 5 тыс. рублей, — оценил Алексей Шипулин, старший вице-президент по развитию телематики Meta System. — При оценке внедрения решения важно, чтобы сопутствующие затраты, такие как сертификация оборудования, не были оторваны от рыночных реалий.

Директор по развитию бизнеса АО «Группа Т-1» Игорь Хереш считает, что государство должно определиться, какой набор функций будет заложен в «черные ящики».

— Можно представить, что «черные ящики» будут уметь регистрировать небольшие ДТП, собирать и передавать данные о качестве стиля вождения водителя и выставлять скоринговый балл за качество вождения. Основываясь на этой информации, страховые компании будут предоставлять специальный страховой тариф. Кроме того, такие «ящики» могут стать основой для дополнительных сервисов потребителю — таких как дистанционное закрытие дверей, противоугонная функция и т.д. Иными словами, прибор можно снабдить множеством полезных функций, и цена при покупке не сыграет решающей роли.

По мнению Игоря Хереша, широкий функционал устройства и возможность сэкономить на страховке смогут заинтересовать потребителя, в результате массовое оснащение «черными ящиками» можно будет проводить на добровольной основе.