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Путин проверит выполнение поручения по стратегии научного развития РФ

В Кремле сообщили, что проект документа был одобрен президиумом Совета при президенте по науке и образованию

Президент России Владимир Путин проведет в среду, 23 ноября, заседание Совета при главе государства по науке и образованию, в ходе которого будет рассмотрен проект стратегии научно-технологического развития РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что президент поручил разработать стратегию в июле 2015 года. За подготовку документа отвечало Министерство образования и науки РФ. Кроме того, в реализации поручения участвовали представители научного сообщества, институтов инновационного развития, институтов гражданского общества, государственной власти и предприниматели.

«После согласования со всеми заинтересованными ведомствами проект стратегии был одобрен президиумом Совета по науке и образованию и направлен в кабинет министров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин проверит выполнение поручения по стратегии научного развития РФ

В Кремле сообщили, что проект документа был одобрен президиумом Совета при президенте по науке и образованию

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