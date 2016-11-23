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Детскому питанию предпишут стандарт

Ученые и врачи унифицируют требования к продуктам для детей до 14 лет

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В России появится отдельный технический регламент для детского питания. Единый свод рекомендаций, норм и правил, подготовленный ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», будет регулировать производство детского питания для всех возрастных категорий — от рождения до 14 лет.

Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Светлана Сергеева рассказала «Известиям», что в новом регламенте будут содержаться стандарты производства продуктов питания для детей. 

— Детское питание — это достаточно большой перечень продуктов, в который входят как молочные продукты, так и продукты на фруктовой и овощной основе, на основе мяса, птицы и рыбы. Это и соковые продукты, чаи, детская вода, печенье, каши. Также в эту категорию входят различные продукты для прикорма и продукты для детей раннего возраста, — пояснила Светлана Сергеева.

По словам Сергеевой, сейчас на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует достаточно много нормативных документов, в которых можно найти рекомендации по детскому питанию. Сейчас таких документов 11. Утверждением этих норм занимается Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая также регулирует и таможенные отношения внутри ЕАЭС.

На отечественном рынке детского питания представлены не только российские, но и западные производители. Экспертиза импортной продукции проводится в соответствии с действующими в РФ техрегламентами, которые создавались на базе Федерального закона №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Как пояснила Светлана Сергеева, в России в отличие от других стран детским питанием считаются продукты для детей до 14 лет. На Западе же существуют две отдельные категории: продукты для детей до года и продукты для детей раннего возраста (до трех лет), дальше маркировка «детское» отсутствует. Питание для детей старше трех лет никак не маркируется, это те же продукты, что и для взрослых. Планируется, что новый регламент объединит всю продукцию для возрастной категории от 0 до 14 лет.

Разработкой единого регламента занимаются представители медицинского сообщества, ученые различных направлений и производители. База для единого свода требований — 27-й техрегламент о безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (речь идет о продуктах, которые нужны детям с какими-либо особенностями в состоянии здоровья — аллергическими заболеваниями, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, недоношенные).

— В единый регламент войдут все статьи и пункты из действующих сейчас 11 документов, касающихся продуктов для детей. Он будет назван детским регламентом. Документ обязательно будет согласован с Минздравом, — пояснила Светлана Сергеева. — В него войдут все санитарные правила и нормы, гигиенические требования к качеству и безопасности сырья, к производству и к конечной продукции. Работа предстоит очень большая.

Документ коснется не только продуктов, но и пищевых добавок, дополнительных ингредиентов, а также упаковки для детского питания.

Президент Ассоциации производителей детских товаров Антонина Цицулина считает, что единый технический регламент серьезно ужесточит требования к тем производителям, которые ставят на упаковках своих товаров маркировку «детское».

— Это и сейчас не так просто поставить на упаковку такую маркировку, потому что сразу же производитель подпадает под более жесткие требования и качества, и безопасности. Роспотребнадзор регулярно проводит проверку на соответствие товара этим требованиям, — пояснила Антонина Цицулина. — С принятием же единого регламента требований станет в разы больше и они будут жестче.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева считает, что возрастной диапазон разрабатываемого регламента слишком широк. 

— Это даже с точки зрения физиологии очень разные возрасты, и особенности питания у всех групп свои. Я думаю, для каждой группы должны быть разработаны свои техрегламенты: для детей до года — один, от года до трех лет — другой и так далее. Особое внимание стоит уделить возрастной группе от семи до десяти лет, потому что сейчас дети этого возраста очень часто страдают ожирением, — рассказала «Известиям» диетолог.

Точные сроки, которые потребуются для разработки единого технического регламента для детского питания, пока неизвестны, сообщили в ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Детскому питанию предпишут стандарт

Детскому питанию предпишут стандартУченые и врачи унифицируют требования к продуктам для детей до 14 лет

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