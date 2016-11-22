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Администратору «группы смерти» «ВКонтакте» предъявлено обвинение

От деятельности сообщества в соцсети пострадало не менее 20 подростков, сообщили в Следственном комитете РФ

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение администратору так называемой «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину. От деятельности сообщества пострадало не менее 20 подростков, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Филиппу Будейкину 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»)», — сказали в СК, передает ИА FlashNord.

К настоящему моменту следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу установили 15 потерпевших. Все они несовершеннолетние, состоявшие в «группах смерти» «ВКонтакте». Как сообщили в Следственном комитете, все они покончили с собой. Еще пятерых ребят удалось спасти.

«Следствие уже начало анализ изъятых электронных носителей, по их результатам будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников так называемых «групп смерти», — добавили в СК.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Администратору «группы смерти» «ВКонтакте» предъявлено обвинение

От деятельности сообщества в соцсети пострадало не менее 20 подростков, сообщили в Следственном комитете РФ

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