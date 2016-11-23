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Новичков оставят без «Харлеев»

Автошколы настаивают на испытательном сроке для начинающих мотоциклистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Союз автошкол России направил обращения главе ГИБДД, в Госдуму и в Генпрокуратуру с предложением ввести запрет на тяжелые мотоциклы для водителей, чей стаж не превышает двух лет. Об этом «Известиям» сообщил председатель союза Александр Ачкасов. Автоинструкторы говорят о низком качестве подготовки водителей категории «А»: вождение в городе мотоциклисты не сдают, а во многих школах до недавнего времени не было даже нормально оборудованных площадок. По данным ГИБДД, только за девять месяцев этого года произошло 11 тыс. ДТП с участием мотоциклистов, в которых 1,3 тыс. человек погибли, а 12 тыс. получили травмы.

Как рассказал «Известиям» Александр Ачкасов, часто обладатели только полученных прав, не имея достаточных навыков, садятся на скоростной мотоцикл, выезжают на оживленную трассу и попадают в аварию. Именно с этим связано предложение ввести запрет на тяжелые мотоциклы для водителей со стажем до двух лет.

— За эти два года они могут потренироваться на МКАД, других оживленных трассах. После этого могут садиться на тяжелые и скоростные мотоциклы, — говорит Ачкасов. — А то получается, что молодой человек покупает себе тяжелый мотоцикл, еще не умея ни баланс на нем держать, ни в пробках маневрировать. А еще сажает сзади девочку и едет с ней. Это же убийца!

Лидер движения «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) инициативу поддержал, назвав предложение запретить новичкам езду на тяжелых мотоциклах разумным.

— Надо ограничить, — сказал он «Известиям». — Нельзя, чтобы сразу после получения прав молодой человек покупал себе «Хаябусу» (Suzuki Hayabusa, развивает скорость свыше 300 км/ч. — «Известия»). Сначала пусть поездит на легком мотоцикле, получит навыки, опыт приобретет, а потом уже купит себе «Хаябусу».

Союз автошкол России также предлагает ввести на время двухлетнего испытательного срока запрет на перевозку пассажиров и ограничение скорости до 70 км/ч. Но эти нормы уже есть в проектах нормативных актов, которые сейчас рассматриваются в правительстве. Об этом в начале ноября заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Экс-глава ГИБДД Владимир Федоров считает, что предложения достойны рассмотрения, причем распространить такие меры можно не только на мотоциклистов, но и на остальных водителей.

— Может, нам вообще стоит вернуться к двухгодичному удостоверению молодого водителя, как это было в Советском Союзе. Нам пришлось его отменить, потому что физически не успевали принимать экзамены и выдавать постоянные водительские удостоверения. Сегодня это можно делать, — считает Владимир Федоров.

Ограничение скорости для молодых водителей, считает эксперт, надо вводить обязательно. Как и запрет на управление тяжелыми машинами в первые два года после получения прав. А вот запрет на перевозку пассажиров Владимир Федоров считает спорным вопросом: молодые люди всё равно будут это делать и не очень понятно, как их контролировать.

— Молодежь есть молодежь, покататься вдвоем всегда хочется. Не останется ли этот запрет только на бумаге? Написать мы можем, но вопрос — будет ли он работать. Здесь надо изучать статистику, — сказал экс-глава ГИБДД.

По статистике, за девять месяцев этого года в России произошло 133 тыс. ДТП, в которых погибли более 16 тыс. человек. С участием мотоциклистов за этот период зафиксировано 11 тыс. ДТП, в них погибли 1,3 тыс. человек, 12 тыс. получили травмы.

С 1 сентября в России действуют новые правила приема экзаменов на водительские права, вокруг которых в свое время разгорелись жаркие споры. Одним из главных камней преткновения были новые требования к площадке для сдачи экзаменов на права категории «А» — не менее 80 м в длину. Некоторые эксперты предупреждали даже о возможном закрытии половины автошкол. Другое нововведение — элемент «скоростное маневрирование», призванный несколько приблизить экзаменуемых к городским условиям. Но в самом городе мотоциклисты по-прежнему не сдают экзамены. Хотя никто не сомневается, что вводить «город» необходимо. Проблема в том, что механизм еще не разработан: ведь на мотоцикл с кандидатом на получение прав никто не сядет, а как еще его контролировать, пока неясно.

— Раньше во многих автошколах не было оборудованных площадок для мотоциклов, — отметил Александр Ачкасов. — Просто выдавали парню права, он выходил на улицу, садился на тяжелый мотоцикл и разбивался. Когда утвердили стандарты площадки, все вздохнули с облегчением. Хотя и этого недостаточно — нужна городская практика.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Новичков оставят без «Харлеев»

Новичков оставят без «Харлеев»Автошколы настаивают на испытательном сроке для начинающих мотоциклистов

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