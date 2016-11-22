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Возбуждено еще одно дело по невыплатам зарплат на космодроме Восточный

В этот раз уголовное дело завели на руководителя СК «Северстрой» Глеба Суховеркова

По факту невыплат зарплат на космодроме Восточный следственные органы Амурской области возбудили новое уголовное дело. В этот раз подозреваемым стал руководитель иркутской строительной компании (СК) «Северстрой» Глеб Суховерков. Он задолжал сотрудникам предприятия 7,3 млн рублей.

В СУ СК РФ по Амурской области обратились с жалобой работники компании. На основании собранных доказательств Глеб Суховерков подозревается в совершении преступления по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

По версии следствия, с октября 2014 по ноябрь 2015 года компания частично не выплатила зарплату 78 работникам организации. Общая сумма задолженности работодателей достигла 7,3 млн рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».

Расследование уголовного дела продолжается.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Возбуждено еще одно дело по невыплатам зарплат на космодроме Восточный

В этот раз уголовное дело завели на руководителя СК «Северстрой» Глеба Суховеркова

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