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Эсминец ВВС США Zumwalt сломался в Панамском канале

Предположительно, у корабля вышли из строя теплообменники силовой установки, питающей двигатели, сенсоры и вооружение

Новейший американский эсминец Zumwalt сломался, проходя Панамский канал. Судно на буксире доставили до причала.

Как передает «Федеральное агентство новостей», на корабле, предположительно, вышли из строя теплообменники силовой установки, питающей двигатели, сенсоры и вооружение.

Сейчас эсминец находится в Панаме, сроки его ремонта неизвестны.

Ранее сообщалось, что ВМС США отказались от боеприпасов для Zumwalt, поскольку их цена оказалась очень высокой — себестоимость отдельного снаряда составляет $800 тыс. При этом стоимость эсминца составляет около $4,4 млрд.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Эсминец ВВС США Zumwalt сломался в Панамском канале

Предположительно, у корабля вышли из строя теплообменники силовой установки, питающей двигатели, сенсоры и вооружение

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