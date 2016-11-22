НАТО раскритиковало размещение РФ ракетных комплексов в Калининграде

В НАТО заявили, что размещение Россией новых ракетных комплексов в Калининграде не помогает уменьшить напряжение или восстановить предсказуемость наших отношений, и назвали этот шаг агрессивной милитаристской позицией.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление блока.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе принимать любые меры на своей территории в ответ на расширение НАТО.



В октябре Минобороны РФ подтвердило сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область.



По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал», более того, «один «Искандер» был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата».