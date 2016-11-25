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«Уралвагонзавод» ставит в серию «снайперские» пушки

Полностью автоматизированная технологическая линия создается на единственном в РФ производителе танковых орудий — екатеринбургском Заводе № 9

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Филиппов

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) запустит автоматизированную производственную линию, выпускающую новейшие сверхточные пушки для перспективных танков Т-14 «Армата», модернизированных Т-90МС и десантируемых самоходок 2С25 «Спрут-СДМ». Высокоточные станки с цифровым управление позволят очень точно и при этом быстро высверливать, делать нарезку и хромировать каналы стволов, обеспечивая уникальные характеристики изделий.

Линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9. Обновленное производство займется выпуском новой серии орудий 2А46М-5 (для танков Т-72Б3, Т-90МС, установок «Спрут-СДМ») и 2А82-1М для танков Т-14 «Армата». Первые изделия планируется передать Минобороны в 2017 году. Кучность стрельбы новых пушек увеличится на 15–20%, а суммарное рассеивание снарядов при стрельбе в движении и с места сократится в 1,7 раза. За свою высокую точность, не уступающую стрелковому оружию, новые пушки получили название «снайперские».

Как официально сообщили «Известиям» в корпорации УВЗ, в настоящее время идет подготовка к установке оборудования. А уже в следующем году планируется полностью завершить модернизацию заготовительного сварочного производства и начать малосерийное производство стволов. В течение трех лет все работы будут полностью завершены и линия выйдет на расчетную мощность.  

— Весь технологический процесс на новом производстве — от заготовки деталей, расточки каналов ствола и заканчивая конечной отладкой готовых изделий — станет полностью автоматическим, — подчеркнули в пресс-службе УВЗ. — В частности, токарно-винторезные, вертикально-фрезерные, настольно-сверлильные станки заменил один цифровой многофункциональный центр. Для повышения качества сварки и снижения времени ее проведения будут использоваться современные сварочные аппараты. Для изготовления деталей из листового материала будут применяться высокоточные плазменные и лазерные резаки.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил «Известиям», что производство танковых пушек — одна из самых сложных технологических операций, особенно учитывая длину современных стволов.

— Здесь важен каждый микрон, — рассказал Мураховский. — От точности обработки стволов зависят другие технологические операции, связанные с дальнейшим изготовлением танковой пушки и ее крепления с казенной частью (задняя часть орудия, в которой расположен затвор. — «Известия»). Всё это повышает точность и живучесть пушки. Чем меньше разброс снарядов, тем проще провести калибровку орудия. 

Как уточнил эксперт, на Т-90МС стоит новая 125-миллиметровая пушка 2А46М-5, значительно превосходящая не только российские пушки серии 2А46 предыдущего поколения, но и выпущенные немецкой корпорацией Rheinmetall AG основные танковые пушки стран НАТО (калибр 120-мм) — как по точности, так и по мощности огня. 

Длина пушки 2А46М-5 — 6 м. Ствол может опускаться до -5 и подниматься до +15 градусов, поворачиваясь вокруг своей оси на 360 градусов. Орудие способно делать до 8 выстрелов в минуту. Примечательно, что 2А46М-5 может стрелять 40 различными типами боеприпасов. Среди них новейшие бронебойные подкалиберные «Свинец» и «Свинец-1» (оснащенные бронебойным сердечником из обедненного урана), а также управляемые ракеты «Рефлекс-М».

Пушка 2А82-1М для Т-14 «Армата» считается самым мощным серийным орудием для танков. Новейшее изделие имеет много общего с 2А46М: прежде всего одинаковый калибр, возможность использования однотипных боеприпасов. Дульная энергия 2А82-1М на 17% превышает показатели орудия танка «Леопард-2А6». Снаряд «арматовской» пушки вылетает с начальной скоростью, превышающий скорость вылета боеприпаса из ствола американского танка «Абрамс» примерно на 14%. Пушка 2А82-1М обладает рекордной в мире скорострельностью — 13 выстрелов в минуту. 

Орудия 2А46М-5 и 2А82-1М смогут произвести до 300 гарантированных выстрелов до выхода из строя, что в несколько раз превышает возможности танковых пушек предыдущих поколений. 

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Уралвагонзавод» ставит в серию «снайперские» пушки

«Уралвагонзавод» ставит в серию «снайперские» пушкиПолностью автоматизированная технологическая линия создается на единственном в РФ производителе танковых орудий — екатеринбургском Заводе № 9

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