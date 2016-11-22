Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В окружении семьи Каримова опровергли слухи о смерти дочери Гульнары

Источник не стал называть местонахождение дочери первого президента Узбекистана

В окружении семьи первого президента Узбекистана Ислама Каримова опровергли информацию о смерти и тайных похоронах его старшей дочери Гульнары. 

«Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

Собеседник отказался рассказать о местонахождении 44-летней Гульнары Каримовой, а также не стал давать дополнительных комментариев, сообщает телеканал «360». 

Ранее анонимный источник, якобы принадлежащий к Службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, сообщил, что старшая дочь Каримова была отравлена, скончалась 5 ноября и была тайно похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте. Портал «Центр-1» со ссылкой на источник сообщал, что могилу Гульнары сразу сровняли с землей.

Сразу после распространения слухов о гибели дочери Ислама Каримова Twitter-аккаунт «Покажите Гульнару», где пользователи просили показать бывшую узбекскую «принцессу», был удален.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова не присутствовала на похоронах отца. Гульнары также не было на встрече вдовы Каримова Татьяны и второй его дочери Лолы с президентом России Владимиром Путиным в Ташкенте, пишет «Федеральное агентство новостей».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В окружении семьи Каримова опровергли слухи о смерти дочери Гульнары

Источник не стал называть местонахождение дочери первого президента Узбекистана

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке