В окружении семьи Каримова опровергли слухи о смерти дочери Гульнары

В окружении семьи первого президента Узбекистана Ислама Каримова опровергли информацию о смерти и тайных похоронах его старшей дочери Гульнары.

«Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

Собеседник отказался рассказать о местонахождении 44-летней Гульнары Каримовой, а также не стал давать дополнительных комментариев, сообщает телеканал «360».

Ранее анонимный источник, якобы принадлежащий к Службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, сообщил, что старшая дочь Каримова была отравлена, скончалась 5 ноября и была тайно похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте. Портал «Центр-1» со ссылкой на источник сообщал, что могилу Гульнары сразу сровняли с землей.



Сразу после распространения слухов о гибели дочери Ислама Каримова Twitter-аккаунт «Покажите Гульнару», где пользователи просили показать бывшую узбекскую «принцессу», был удален.



Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова не присутствовала на похоронах отца. Гульнары также не было на встрече вдовы Каримова Татьяны и второй его дочери Лолы с президентом России Владимиром Путиным в Ташкенте, пишет «Федеральное агентство новостей».

